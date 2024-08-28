  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Ватутин: «Зенит» впечатлил серьезными приобретениями. Питерцы снова будут фаворитами сезона»
2

Андрей Ватутин: «Зенит» впечатлил серьезными приобретениями. Питерцы снова будут фаворитами сезона»

Андрей Ватутин назвал фаворита нового сезона Лиги ВТБ

Президент ЦСКА считает, что благодаря летним приобретениям такой командой может считаться «Зенит».

«Думаю, расклад сил в лиге серьезно не изменится. «Зенит», как обычно, впечатлил серьезными приобретениями - уверен, что Пойтресс, Бэйкон, Воронцевич, Щербенев хорошо впишутся в команду и питерцы снова будут фаворитами сезона. В прошлом их прилично «подкосили» травмы, и клуб явно постарался это учесть в селекции. УНИКС сумел сохранить костяк состава, заменив Димитриевича и Грина на Акун-Перселла и Тэйлора, укрепил ротацию за счет Лопатина и Платунова.

«Локомотив» пошел на серьезные перемены в составе, но наверняка не станет слабее и будет продолжать идти своим путем поиска баланса между развитием молодых игроков и результатом. Не удивлюсь, если «Локо» снова удивит в середине сезона крепким приобретением. Качественные изменения летом провели «Уралмаш», «Парма» и другие клубы. Будет интересно», - сказал Ватутин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЦСКА
logoАндрей Ватутин
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Ватутин о тренерской должности Андрея Ведищева: «Андрей так много сделал для «Локо» и краснодарского баскетбола, что заслужил право на любые эксперименты»
вчера, 15:36
Единая лига ВТБ объявила формат и расписание Суперкубка‑2024
24 июля, 19:43
«Црвена Звезда» и «Бешикташ» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ
217 июля, 14:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Игроки «Мэверикс» провели мини-лагерь в Лос-Анджелесе. Участвовали 15 баскетболистов, включая Клэя и Кайри
2сегодня, 08:37
Кристиан Вуд о новом сезоне: «Возвращаюсь, чтобы играть с удвоенной силой»
9сегодня, 07:14
Айзейя Томас: «Селтикс» не предупредили, что я могу усугубить травму бедра»
5сегодня, 06:15
Леброн Джеймс: «На площадке Бронни нельзя называть меня «папой»
25сегодня, 05:55
Женская НБА. «Даллас» взял верх над «Лас-Вегасом», несмотря на 42 очка Уилсон
сегодня, 05:15
Расселл Уэстбрук: «Не хотел, не узнавал и не просил 0-й номер. Давайте оставим нашу молодую звезду в покое»
15вчера, 20:45
«Лейкерс» и «Бостон» лидируют в сезоне-2024/25 НБА по количеству матчей на национальном телевидении
13вчера, 16:07Фото
Игор Кокошков: «Никола Йокич должен был быть 4-кратным MVP. Может быть, станет в следующем сезоне»
5вчера, 14:05
Демар Дерозан: «Мы можем никогда больше не увидеть того, что делал Джеймс Харден на пике»
47вчера, 09:20
Джеймс Наннэлли подал в суд на «Партизан» за клевету и неисполнение финансовых обязательств
1вчера, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Индиана» отчислила Кайла Мангаса и Кэмерона Макгриффа
сегодня, 08:26
Кайри Ирвинг восстанавливается по графику после перелома руки. Он должен вернуться к тренировочному лагерю
сегодня, 07:33
Представлена первая модель тренировочных кроссовок Леброна Джеймса
16сегодня, 06:51Фото
Демар Дерозан о противостояниях с Леброном Джеймсом: «Этот мазафакер был непобедим»
4сегодня, 06:31
Джейлен Брансон о лучших гольфистах среди игроков НБА: «Стеф Карри, Остин Ривз»
1сегодня, 06:20
Президент «Црвены Звезды» Чович может возглавить Федерацию баскетбола Сербии
сегодня, 05:30
Шэмс Чарания станет персонажем в NBA 2K25
4вчера, 19:36
Огнен Ярамаз официально присоединился к «Басконии»
вчера, 19:22
Ассистент генерального менеджера «Портленда» Серджи Олива будет тренировать фарм-клуб «Блэйзерс» в сезоне-2024/25
2вчера, 18:59
На часах Rolex, подаренных Николой Йокичем, выгравированы имена партнеров по сборной
4вчера, 18:10Фото