Андрей Ватутин: «Зенит» впечатлил серьезными приобретениями. Питерцы снова будут фаворитами сезона»

Андрей Ватутин назвал фаворита нового сезона Лиги ВТБ

Президент ЦСКА считает, что благодаря летним приобретениям такой командой может считаться «Зенит ».

«Думаю, расклад сил в лиге серьезно не изменится. «Зенит», как обычно, впечатлил серьезными приобретениями - уверен, что Пойтресс, Бэйкон, Воронцевич, Щербенев хорошо впишутся в команду и питерцы снова будут фаворитами сезона. В прошлом их прилично «подкосили» травмы, и клуб явно постарался это учесть в селекции. УНИКС сумел сохранить костяк состава, заменив Димитриевича и Грина на Акун-Перселла и Тэйлора, укрепил ротацию за счет Лопатина и Платунова.

«Локомотив » пошел на серьезные перемены в составе, но наверняка не станет слабее и будет продолжать идти своим путем поиска баланса между развитием молодых игроков и результатом. Не удивлюсь, если «Локо» снова удивит в середине сезона крепким приобретением. Качественные изменения летом провели «Уралмаш», «Парма» и другие клубы. Будет интересно», - сказал Ватутин .