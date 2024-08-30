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Уилли Коули-Стайн: «Годами принимал поддельные таблетки, пытаясь справиться с ментальными проблемами. Запросто мог умереть»

Уилли Коули-Стайн рассказал о проблемах ментального характера и их последствиях

В августе 2019 года трое друзей выступавшего тогда в НБА центрового были застрелены в доме, который он снимал. Именно тогда у баскетболиста появились проблемы с психическим здоровьем.

«Тогда все и началось. Я пытался справиться с этим и одновременно играть в баскетбол – за новую команду, на плохом контракте, а потом еще и моя жена забеременела. Происходило слишком много странных вещей и больших перемен, и я начал принимать обезболивающие препараты, просто пытаясь убежать от реальности», – рассказал Коули-Стайн.

Затем у бабушки Уилли диагностировали рак костей. 

«Я принимал так много таблеток, что все время спал. Если же бодрствовал, то на самом деле все равно был в каком-то другом месте. Я не справился с ситуацией должным образом. Упустил возможность попрощаться с бабушкой.

Я мог бы быть рядом с ней чаще, больше общаться с ней по FaceTime, сделать так много всего, чтобы просто быть с ней в конце, но получилось с точностью до наоборот. Я был трусом. Каждый раз, когда я с ней разговаривал, она выглядела иначе, выглядела хуже, и мне не хотелось видеть ее такой», – признался баскетболист.

Коули-Стайн думал, что он принимает Перкоцет, распространенное обезболивающее, обычно используемое для лечения умеренной и сильной боли. Позже игрок узнал, что вместо этого он покупал поддельные таблетки с добавлением фентанила, потенциально смертельного опиоида.

Коули-Стайну стало известно об этом только тогда, когда обратился в реабилитационный центр по программе НБА.

«У меня не было ни энергии, ни любви, ни личности, вообще ничего. Наркотики отняли у меня все.

Я принимал их сотнями, месяцами и годами. Запросто мог умереть», – рассказал Коули-Стайн.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
происшествия
logoНБА
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