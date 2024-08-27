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Klutch Sports подала прошение об отклонении иска своего бывшего агента Марка Термини и рассмотрении конфликта в рамках профсоюза игроков НБА

Марк Термини судится с Ричем Полом и Klutch Sports

Баскетбольный агент, владелец компании Mark Termini Associates, обвиняет Klutch Sports в нарушении контрактных обязательств, невыплате гонорара и сопутствующем ущербе на сумму в 4,9 миллиона долларов.

Агентство Рича Пола подало прошение об отклонении иска. Klutch Sports обвиняет Термини в недобросовестном исполнении обязательств по отношению к профсоюзу игроков НБА и попытке публично продвинуть «сказку» об авторстве успеха компании. Агенство просит отказать в судебном рассмотрении иска в пользу арбитража в рамках профсоюза.

Если дело будет рассматриваться в суде, Klutch Sports просит отклонить часть претензий за недостатком оснований.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера The Athletic Майка Воркунова
происшествия
logoНБА
Рич Пол
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