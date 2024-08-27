Klutch Sports подала прошение об отклонении иска своего бывшего агента Марка Термини и рассмотрении конфликта в рамках профсоюза игроков НБА
Марк Термини судится с Ричем Полом и Klutch Sports
Баскетбольный агент, владелец компании Mark Termini Associates, обвиняет Klutch Sports в нарушении контрактных обязательств, невыплате гонорара и сопутствующем ущербе на сумму в 4,9 миллиона долларов.
Агентство Рича Пола подало прошение об отклонении иска. Klutch Sports обвиняет Термини в недобросовестном исполнении обязательств по отношению к профсоюзу игроков НБА и попытке публично продвинуть «сказку» об авторстве успеха компании. Агенство просит отказать в судебном рассмотрении иска в пользу арбитража в рамках профсоюза.
Если дело будет рассматриваться в суде, Klutch Sports просит отклонить часть претензий за недостатком оснований.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости