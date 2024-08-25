Джини Басс: «Мы должны дать Бронни Джеймсу возможность играть и доказать, что он достоин формы «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Летняя лига НБА Джини Басс Бронни Джеймс Баскетбол

Джини Басс рассказала о впечатлениях от Бронни Джеймса.

«Мы должны дать парню возможность играть и доказать, что он достоин формы «Лейкерс». Мы увидели его рабочую этику, разные детали, препятствия, которые ему пришлось преодолеть из-за статуса сына суперзвезды.

Он упорно работает, нацелен на результат. Действительно этого хочет. Если мы соберем ростер из игроков с подобным образом мышления, у команды будет огромный потенциал», – заявила владелица «Лейкерс» в интервью.

Джеймс набирал 6 очков, 3,5 подбора и 1 перехват, реализовав 32,7% бросков с игры и 13% из-за дуги, в среднем в матчах Летней лиги в Лас-Вегасе.

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21 комментарий
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ни фига себе она запела, с какого перепуга сын Леброна должен доказывать, он холоп что ли? Вроде в паспорте у него не написано Скалабрини, а написано Бронни Джеймс сын короля Акрона, краборожденный
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понять не могу, она владеет ЛА Лейкерс или ЛА Джеймскерс?
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Всем бы так чувакам давали возможность которых выбирали в конце 2го раунда .. а точно , это же краб младший, это другое ..
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Ответ AnSw33r
Всем бы так чувакам давали возможность которых выбирали в конце 2го раунда .. а точно , это же краб младший, это другое ..
Шанс получают те кто пашет. Бен Уоллес и Алекс Карузо не были выбраны на драфте, Айзея Томас выбран последним пиком в 2011 году.
+13
-3
+10
Ответ tusiel
понять не могу, она владеет ЛА Лейкерс или ЛА Джеймскерс?
Лебронджелес лейкерс
+9
0
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Да она сошла с ума...
+9
-2
+7
Ответ Турбомарсоход
Шанс получают те кто пашет. Бен Уоллес и Алекс Карузо не были выбраны на драфте, Айзея Томас выбран последним пиком в 2011 году.
Вот именно что это исключения, поэтому про них сходу и вспоминают. «Ошибка выжившего» называется такое когнитивное искажение.
+10
-4
+6
Ответ vlasovsport
Нет, ну бабла они на этом поднимут, а с учетом того, что следующая Олимпиада будет в Лос-Анджелесе, то Леброн еще четыре года играть будет, чтобы выйти на арене Лос-Анжелес Лейкерс поиграть за сборную. Лейкерс всегда были не про победы (хотя их было достаточно), а про бабло, как только Джерри Басс купил клуб.
Как только Джерри Басс купил клуб пошли победы. С бабками было очень плохо вначале. С победами они и пришли
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О, блин, а дайте и мне возможность тогда?
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Ответ Дмитрий Максимов
В чем это загибание выражается?
Видимо, в отсутствии борьбы за титул, что сказывается на репутации клуба, который всю трассу тащил за счёт привлечения свободных агентов, которые хотели бороться за чемпионство. А так недолго и до уровня Никс дойти если после ухода Леброна что-то резко не поменяется
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Да отстаньте вы от парня. Он уже, итак, всем и всё доказал. Дайте вы ему спокойно завершить карьеру.
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Ответ AnSw33r
Всем бы так чувакам давали возможность которых выбирали в конце 2го раунда .. а точно , это же краб младший, это другое ..
Ну извини что в самой медийной лиге планеты имя решает, всегда можешь с друганами основать свою.
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Ответ Analjinn
Ну извини что в самой медийной лиге планеты имя решает, всегда можешь с друганами основать свою.
Ну вот и пусть Лал сидит чисто на именах и хайпе но не в ПО лет 10 ещё 😁🔥👍🏽
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Ответ AnSw33r
Ну вот и пусть Лал сидит чисто на именах и хайпе но не в ПО лет 10 ещё 😁🔥👍🏽
ПО и ЛАЛ будут всегда, а Лёба будет не всегда.
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Комментарий удален пользователем
Ответ AnSw33r
Всем бы так чувакам давали возможность которых выбирали в конце 2го раунда .. а точно , это же краб младший, это другое ..
Да, это другое. Парень сын самого медийного игрока лиги, и сам по себе тоже уже достаточно узнаваем. Того же Маккланга в свое время подписывали не за игровые качества. НБА коммерческая лига, и логично что про подписании игроков они учитывают не только игровые качества. Не понимаю, почему это так всех бесит
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Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
В чем это загибание выражается?
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