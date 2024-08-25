Джини Басс: «Мы должны дать Бронни Джеймсу возможность играть и доказать, что он достоин формы «Лейкерс»

Джини Басс рассказала о впечатлениях от Бронни Джеймса.

«Мы должны дать парню возможность играть и доказать, что он достоин формы «Лейкерс». Мы увидели его рабочую этику, разные детали, препятствия, которые ему пришлось преодолеть из-за статуса сына суперзвезды.

Он упорно работает, нацелен на результат. Действительно этого хочет. Если мы соберем ростер из игроков с подобным образом мышления, у команды будет огромный потенциал», – заявила владелица «Лейкерс» в интервью.

Джеймс набирал 6 очков, 3,5 подбора и 1 перехват, реализовав 32,7% бросков с игры и 13% из-за дуги, в среднем в матчах Летней лиги в Лас-Вегасе.