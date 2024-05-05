Джеймс Харден: «Состав «Клипперс» позволяет бороться за титул. Травма Кавая стала большим разочарованием»

Джеймс Харден посетовал на травму Кавая Ленарда, которая вывела его из строя в плей-офф.

«Состав « » позволяет бороться за титул, но здоровье является очень важным фактором. Лучшая возможность – это когда все доступны.

очень хотел быть на площадке. Он делал все, что от него зависело, чтобы осуществить это. Травма Ленарда стала большим разочарованием для всей команды. Мы отлично провели регулярный чемпионат и подходили к плей-офф с большими ожиданиями», – утверждает звездный защитник калифорнийцев.

Из-за проблем с коленом Ленард пропустил большую часть серии первого раунда с « » (2-4).