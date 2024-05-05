Джеймс Харден: «Состав «Клипперс» позволяет бороться за титул. Травма Кавая стала большим разочарованием»
Джеймс Харден посетовал на травму Кавая Ленарда, которая вывела его из строя в плей-офф.
«Состав «Клипперс» позволяет бороться за титул, но здоровье является очень важным фактором. Лучшая возможность – это когда все доступны.
Кавай очень хотел быть на площадке. Он делал все, что от него зависело, чтобы осуществить это. Травма Ленарда стала большим разочарованием для всей команды. Мы отлично провели регулярный чемпионат и подходили к плей-офф с большими ожиданиями», – утверждает звездный защитник калифорнийцев.
Из-за проблем с коленом Ленард пропустил большую часть серии первого раунда с «Далласом» (2-4).
Добавил Харден
Они сколько денег зарабатывают ?
Две полноценные звезды и не смогли навязать даже борьбу
Смотрел пару матчей, Харден уже даже в атаке бегает через раз, очень медленно перемещается... это игрок 2го юнита сейчас..