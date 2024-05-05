Джеймс Харден: «Состав «Клипперс» позволяет бороться за титул. Травма Кавая стала большим разочарованием»

Теги Даллас Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Джеймс Харден посетовал на травму Кавая Ленарда, которая вывела его из строя в плей-офф.

«Состав «Клипперс» позволяет бороться за титул, но здоровье является очень важным фактором. Лучшая возможность – это когда все доступны.

Кавай очень хотел быть на площадке. Он делал все, что от него зависело, чтобы осуществить это. Травма Ленарда стала большим разочарованием для всей команды. Мы отлично провели регулярный чемпионат и подходили к плей-офф с большими ожиданиями», – утверждает звездный защитник калифорнийцев.

Из-за проблем с коленом Ленард пропустил большую часть серии первого раунда с «Далласом» (2-4).

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А главное, что травма была очень неожиданной
+9
-1
+8
Харден нашел идеальный для себя вариант , остаться в Клипперс и оправдывать свою плохую игру в плей-офф , травмой Кавая
+2
-1
+1
Это как судьба Клипперс: каждый год им пророчат финал конфы, а они отлетают в первом раунде)
0
0
0
Причем абсолютно неожиданно
Добавил Харден
0
0
0
Ну это отговорки пошли.
Они сколько денег зарабатывают ?
Две полноценные звезды и не смогли навязать даже борьбу
0
0
0
Зато не было удивлением игры Бороды) одна игра 33 очка , а потом по 6-7 очков)
0
0
0
да вы чё угараете чтоли, смысл гнать на травму кавая, когда у вас и так в обойме 2 звезды остаётся. Конченный игрок по психологии и конченный игрок по менталке.
+1
-1
0
Через год они станут ещё старее, тут никаких ожиданий не должно быть от Клипперс...
Смотрел пару матчей, Харден уже даже в атаке бегает через раз, очень медленно перемещается... это игрок 2го юнита сейчас..
0
0
0
На бумаге позволяет, а на деле Харден и Джордж превращаются в тыкву в плей-офф и разваливаются
0
0
0
если бы у бабушки были ... она была бы дедушкой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий