Андрей Кириленко о четырехочковых бросках: «Не хочется показаться излишним консерватором – я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но все же остаюсь против»
Андрей Кириленко высказался на тему четырехочковой линии.
Новое правило было введено в турнире Филиппинской баскетбольной ассоциации.
«Я не вижу в этом смысла, это очень сильно поменяет динамику игры. Все пойдут туда – бросать издали. На сегодняшний день баскетбол и так очень ушел в сторону дальних попаданий. Если мы еще будем поощрять четырехочковыми, то все забудут, что есть игра из-под кольца. Мне не хочется показаться излишним консерватором – я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но в вопросах лишнего очка за попадания издали все же остаюсь против», – заключил президент РФБ.
Пробовать + прое*Ывать = пробЫвать.
Стилистически 100% точно отражает ситуацию со "сборной" Колумбии
Я играл в нба и был одним из лучших защитников, но никто не говорит Кририленко лучший защитник
Но стоило 1 раз проколоться с колумбией...