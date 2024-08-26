Андрей Кириленко о четырехочковых бросках: «Не хочется показаться излишним консерватором – я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но все же остаюсь против»

Андрей Кириленко высказался на тему четырехочковой линии.

Новое правило было введено в турнире Филиппинской баскетбольной ассоциации.

«Я не вижу в этом смысла, это очень сильно поменяет динамику игры. Все пойдут туда – бросать издали. На сегодняшний день баскетбол и так очень ушел в сторону дальних попаданий. Если мы еще будем поощрять четырехочковыми, то все забудут, что есть игра из-под кольца. Мне не хочется показаться излишним консерватором – я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но в вопросах лишнего очка за попадания издали все же остаюсь против», – заключил президент .