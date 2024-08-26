Андрей Кириленко о четырехочковых бросках: «Не хочется показаться излишним консерватором – я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но все же остаюсь против»

Теги РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Андрей Кириленко высказался на тему четырехочковой линии.

Новое правило было введено в турнире Филиппинской баскетбольной ассоциации.

«Я не вижу в этом смысла, это очень сильно поменяет динамику игры. Все пойдут туда – бросать издали. На сегодняшний день баскетбол и так очень ушел в сторону дальних попаданий. Если мы еще будем поощрять четырехочковыми, то все забудут, что есть игра из-под кольца. Мне не хочется показаться излишним консерватором – я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но в вопросах лишнего очка за попадания издали все же остаюсь против», – заключил президент РФБ.

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14 комментариев
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Можно в качестве эксперимента сделать каждый бросок "сборной" Колумбии десятиочковым, ну чтобы интрига была!
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Если и вводить четырех-очковые попытки,то только за броски со своей половины площадки,которые так или иначе будут выполняться с отчаяния.
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Ответ catcher69
лучше пробывать сборную колумбии
ПробОвать, господи... Ты ж судя по нику в СССР учился, так русский язык и не выучил?
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не нужно путать консерватизм и здравый смысл
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Ответ Джинобля
ПробОвать, господи... Ты ж судя по нику в СССР учился, так русский язык и не выучил?
Это контаминация - междусловное наложение (термин Янко-Триницкой)
Пробовать + прое*Ывать = пробЫвать.
Стилистически 100% точно отражает ситуацию со "сборной" Колумбии
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Где четыре, там и пятибросковая линия будет
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С другой стороны, поможет растянуть защиту. Ну и не факт, что с «четырехочковой» 30% выдавать будут. Плюс в углах только трёха. Так что можно на эксперимент глянуть.
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Я играл в цска и был лучшим игроком, но никто не говорит Кириленко Лучший игрок цска
Я играл в нба и был одним из лучших защитников, но никто не говорит Кририленко лучший защитник
Но стоило 1 раз проколоться с колумбией...
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Ответ CAN_JE
не нужно путать консерватизм и здравый смысл
говорили люди, когда в баскете решили добавить трехочковые броски)
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