Деннис Родман: «Если бы Леброн Джеймс играл в начале 90-х, он был бы обычным средним баскетболистом»

Теги Майкл Джордан Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Деннис Родман Баскетбол

Деннис Родман прокомментировал сравнения Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

«Это даже не сравнение. Просто если бы Леброн играл в начале 90-х, он был бы обычным средним баскетболистом. Делать то, что делал Майкл, серьезно? В нем было куда больше харизмы, выразительности. Леброн – это просто «бум». В его игре нет яркости, вспышки», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

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100 комментариев
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Хотел написать "держите наркомана",но в случае с Родманом это не аргумент, поэтому я сдаюсь.
+109
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Джордан - это полубог, нба 90х давно обросла мифами и легендами. Интересно, как будут вспоминать эпоху Леброна лет через 20. Но мне кажется, что он будет все равно не сравним с Майклом. Я думаю даже, что игра и рекорды Карри будут вспоминаться с большей ностальгией. Нет в Леброне действительно той харизмы, более того есть что-то отталкивающее + все эти Решения, отношения с тренерами, одноклубниками, сын в команде и т.д. Наследие, мягко говоря, спорное. Но безусловно он суператлет.
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+57
Ответ ЮраКрасноярск
Ну давайте сравним, к кем же Леброну нужно было бы бодаться в девяностые на своей реальной позиции (тяжелый форвард): Малоун, Баркли, Кемп. Физически и ментально не слабее, каждый по своему. Родман, Ларри Джонс, Оукли. Сильные, страшные игроки. Энтони Мэйсон и Деррик Колман, просто кошмарные атлеты. Кстати, в нулевые атлетизма на позиции было поменьше. Чего бы мог Леброн в условиях, когда никто не боится с ним столкнуться, ибо эти ребята живут ради боли, а судьи смотрят в сторону, когда тяжелые черные парники мутузят друг друга, пока никто не видит.
Ты упустил один важный момент, Леброн быстрее всех этих парней, и физический даже если не сильнее, то не уступает уж точно, он завершает под кольцом с разных позиций и одинаково эффективно с обеих рук, у Леброна есть бросок, есть отличное видение площадки, высокий игровой интеллект, он защищается на всех 5 позициях, предполагаю, что в 90ые он был бы многократным мвп + мистером замком, за счет того, что был разрешен контакт и хендчекинг, я сомневаюсь, что в истории так много игроков, которые смогут набирать очки через Леброна, который быстр как первые номера, силен как тяжелые форварды, и которому разрешили использовать руки в защите.

Когда идет речь про 90ые, вы можете сказать - Кавай бы не вытянул там, Стефу было бы сложно и это все похоже на правду, но когда вы говорите, что Леброну было бы сложно в 90ые, это звучит смешно, глупо и вообще необоснованно.
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Очень сильно надеюсь, что речь идёт именно о красоте игры. Не качестве, не стабильности, не уровню игры. А именно о пластике, грации. Джордан очень красиво двигался, как из семейства кошачьих... Леброн же чаще всего просто танк.
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+50
Ответ khali
Джордан - это полубог, нба 90х давно обросла мифами и легендами. Интересно, как будут вспоминать эпоху Леброна лет через 20. Но мне кажется, что он будет все равно не сравним с Майклом. Я думаю даже, что игра и рекорды Карри будут вспоминаться с большей ностальгией. Нет в Леброне действительно той харизмы, более того есть что-то отталкивающее + все эти Решения, отношения с тренерами, одноклубниками, сын в команде и т.д. Наследие, мягко говоря, спорное. Но безусловно он суператлет.
Суператлет, но не супербаскетболист, Джордан как раз супербаскетболист)
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+35
то что нет той харизмы, грации 100%
то, что был бы середняком конечно бред. уж физические данные леброна хорошо зашли бы в 90е
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Ответ ЮраКрасноярск
Ну давайте сравним, к кем же Леброну нужно было бы бодаться в девяностые на своей реальной позиции (тяжелый форвард): Малоун, Баркли, Кемп. Физически и ментально не слабее, каждый по своему. Родман, Ларри Джонс, Оукли. Сильные, страшные игроки. Энтони Мэйсон и Деррик Колман, просто кошмарные атлеты. Кстати, в нулевые атлетизма на позиции было поменьше. Чего бы мог Леброн в условиях, когда никто не боится с ним столкнуться, ибо эти ребята живут ради боли, а судьи смотрят в сторону, когда тяжелые черные парники мутузят друг друга, пока никто не видит.
Крабс один из самых одарённых физически баскетболистов в истории. Он со школьной парты влетел в самую защитную эпоху баскета - нулевые. Закончил доминирование Детройта на Востоке - командой, где были Уоллесы и Хэмилтон, ничуть не уступавшие своим коллегам из 90-х. Потом бодался с Бостоном, где играл один из лучших защитников в истории - Гарнетт. При этом он быстр, аки электричка и наделëн потрясающим интеллектом.

Так что всё эти истори о слабом ЛеБроне, которого всё бы давили, - редкостное пустобрёхство.
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Деннис Родман: «Если бы Леброн Джеймс играл в начале 90-х, он был бы обычным средним баскетболистом».
Ларри Бёрд: "Если бы Леброн Джеймс играл в начале 80-х, он максимум выходил бы со скамейки запасных, и то не всегда".
Карим Абдул-Джаббар: "Если бы Леброн Джеймс играл в начале 70-х, его бы выбрали, ну, где-то под 55-м номером на драфте (и то максимум)".
Уилт Чемберлен: "Если бы Леброн Джеймс играл в начале 60-х, да ладно вам, не шутите так, не играл бы он. Максимум, сидел бы на скамейке и махал бы полотенцем".
Билл Рассел: "Если бы Леброн Джеймс...Подождите, подождите. Кто такой, этот Леброн Джеймс? Не даю комментарии относительно баскетболистов, которые становились чемпионами НБА меньше чем 11 раз".
Джеймс Нейсмит: "Если бы... он бы и мяч держать в руках не смог. Да, и не дал бы ему никто мяч в руки. Максимум бы собирал сахарный тростник на моей плантации".
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Ну да, конечно, ведь в 90ые играли только бодибилдеры по 210 ростом и весом 500 кг, при этом с подвижностью Кайри Ирвинга и скоростью прайм Флэша.

Иначе не объяснить, как 203см и 120кг супер быстрого и атлетичного мяса, который буквально всех уничтожал проходами и контактом в свое время, смогли бы растоптать и сделать обычным середняком. При всем уважении и неуважении, Леброн был бы топ игроком, даже если бы его развитию специально мешала бы лига. Это атлет иного уровня, он бы справился в любое время.Неужели кто то считает, что Скотти Пиппен был крепче Леброна, или он не играл в 90ые? Альтернативная вселенная какая то.

А ведь у Леброна и бросок имеется🤔

Ладно, согласен, его бы даже не взяли в 90ые, он же чисто додик, а стал одним из величайших потому что в картах Сильвера переиграл.
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+24
Ответ Павел Костарев
Комментарий скрыт
Краб так-то рекордсмен ПО по победным броскам. С хорошим таким отрывом.
+24
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Ответ madtank
Комментарий скрыт
Кто бы его затоптал, он бы сам всех там затоптал, что за глупости… Леброну в 90ые еще проще было бы играть, чем щас, с учетом, что там ему бы разрешалось еще больше контакта.
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+20
Просто "бум" на 20 лет при стабильности, которой не было ни у кого в истории. В девяностые же каждый такую карьеру имел, мистер Родман?
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Обожаю такие тэйки. Если бы не травма моего физрука в 81, Майкл Джордан был бы третьим лучшим баскетболистом в 90-ых, после Виктора Олеговича и Хакима. В нём харизмы было больше, чем в каждом Американце вместе взятых и бум он давал серьёзный. Леброн играл в нулевые, в самые золотые и конкурентные времена. Кто знает, что было бы с Майклом окажись он в одно время с Кобяном, у которого и скиллсет лучше, и харизмы больше, а ещё в то время были не просто драчуны в защите, а умнейшие защитники в истории. А ещё самое конкурентный период у АЗ. Вообщем спасибо Стерну за смену правил и Филлу Найту за маркетинг, создали полубога, а потом ещё раз спасибо Джексону и Джерри Краузе
+19
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+17
Блин по такой логике Джордан сегодня был бы вроде ДеРозана или Батлера, а Родман скорее всего в лиге просто не закрепился бы.

Тут читаю, что пишут про тяжёлого форварда на Леброне, так Леброн лёгкого форварда играл и только с годами и мельчанием лиги перешёл на тяжёлого, кто там в 90-е на тройке смог бы с ним интересно бодаться.

Пишут про Карри что он не потянул бы в 90-е, типо его сломали, ну конечно сломали бы, если бы он был дураком, а он на него не похож явно, в 90-е защита это максимально заполнить краску, Стеф бы там поливал из-за дуги только в путь.
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Ответ Т Le
Комментарий скрыт
Бы.
+18
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+16
От праймового Леброна игроки 90-х были бы в животном ужасе. Похоже, некоторые люди сделали вид, что не помнят, каким он был в 2012-2013 годах. Тяжеленное чудовище с бешеной стартовой скоростью и вертикальным прыжком, с высочайшим игровым iq, что позволяло играть на всех пяти позициях с одинаковым успехом. Кто тогда так мог? Разве что Мэджик. И то с натяжкой. Ведь Леброн гораздо мощнее физически. Боялся ли Мэджик контактной игры? Нет. Так кто сказал, что Леброн боялся всего этого, если тот же дрыщ Пиппен не боялся??? Больше боялись бы толкаться с ним. Леброн - это смесь Мэджика Джонсона, Чарльза Баркли и Карла Мэлоуна с таким уровнем трёхочковых, который Джордану и не снился. Да тогдашние игроки в памперсах на матчи против праймового Леброна выходили бы. А Стеф Карри вообще бы до слёз их доводил. Спад Уэбб был дрыщ по сравнению с Карри и как-то играл в ту эпоху. Короче, у Родмана тупой тупой хейт против современных игроков
+19
-4
+15
Ответ ты не прав
Если вдруг хейтеры захотят считать это мнение за что-то ценное, то сначала загуглите что Родман говорил про Бёрда
Людям просто пиар компания Майкла в глаз попала, а затем и вовсе прикипела к мозгу после выхода сериала. Таких пожалеть надо
+15
-4
+11
Если вдруг хейтеры захотят считать это мнение за что-то ценное, то сначала загуглите что Родман говорил про Бёрда
+15
-4
+11
Ну нееееет)) ЛеБрон был бы топом, менталитет олдскульный, физика в норме
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+11
Ответ madtank
Но и против него разрешалось бы больше контакта. Это как сравнивать профессионального боксера и культуриста на ринге. Культурист вроде бы весь такой здоровенный и красивый, а в итоге все равно отгребает раз за разом.
То есть Леброн не профессиональный баскетболист, запомним.
+12
-2
+10
Ответ Ваня Аналитик
ну, Леброна могли и растоптать те же плохие парни Детройта...да, мало ли кто мог сломать - тогда на одной физике невозможно было стать топом...
Детройт нулевых что-то не раздавил.
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+8
Ответ джинн
Блин по такой логике Джордан сегодня был бы вроде ДеРозана или Батлера, а Родман скорее всего в лиге просто не закрепился бы. Тут читаю, что пишут про тяжёлого форварда на Леброне, так Леброн лёгкого форварда играл и только с годами и мельчанием лиги перешёл на тяжёлого, кто там в 90-е на тройке смог бы с ним интересно бодаться. Пишут про Карри что он не потянул бы в 90-е, типо его сломали, ну конечно сломали бы, если бы он был дураком, а он на него не похож явно, в 90-е защита это максимально заполнить краску, Стеф бы там поливал из-за дуги только в путь.
Батлер идеальное сравнение, слабая треха, топ защита, менталка, убийца в по, чуть поярче Майкл в атаке, но не более того. В текущих реалиях, правилах и метой Джордан был бы один в один уровень Джимми. Леброн другая лига
+15
-7
+8
Ответ madtank
Комментарий скрыт
ну у леброна были моменты, когда он не справлялся с давлением, но всё это он прошел. думаю с правильным подходом и в те времена он бы пережил трудности
+9
-1
+8
Если взять Джордана даже 40 летнего, за ним гораздо интереснее было наблюдать, чем за тем же Дюрантом. Его движения и обманки, всегда что то придумывал... Даже передачи и скидки делал очень красивые. Джемса если по игре, то нужно сравнивать даже не с Мэджиком, а с Пиппеном или Домиником Уилкинсом. И по сути в 90-е он бы напоминал кого то из них. Да он и так чем то на них похож стилистически. Нет такой индивидуальность в его игре, какая была у Джордана, Айверсона, даже Картера... В начале карьеры он был куда интереснее. Но затем сделал ставку на физическое превосходство. Прибавил в мышечной массе, двигаться стал как то топорно, никакой грации, только физическая мощь. Это примерно как тигр и бегемот.
+24
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+7
Ответ k1rr
есть такое ощущение, кстати. темы с перевозом талантов и подбором игроков точно бы не прошли
Краб с супнабором первое место регулярки брал и в Финал Кливленд выводил. И проигрывал только суперкомандам, исключая Даллас. Так что чисто за счëт физики и интеллекта мы бы получили нечто среднее между Пиппеном и Мэлоуном.
+9
-3
+6
Ответ Самый адовый Крикун
В 90-е у ЛеБрона не было бы всех нынешних средств, препаратов, фармы и прочего, которые необходимы для развития тела, поддержания его в нужной форме. Посмотрите на него на старте карьеры, первые года 3-4, он ничуть не крепче того же Кемпа в его 21-22. По мне, в 90-е Джеймс был б как раз Кемпом на максималках. Чуть лучше во всём, но не так, чтоб прям вау. Ну это и хорошо, каждому овощу своё время. В современных реалиях Леба достиг максимально возможных успехов.
90 - это как раз его эпоха. С его телосложением, видением, скоростью, дальним и средним броском. 6-8+ (115 - 120 кг) ни капли жира. Если бы все так зависели от медицины, сейчас бы пол лиги было заполнено такими "универсальными солдатами". Он такой от природы. Он сам себя сделал, а потом все остальное. Этот 61-летний (💉🚑) угорает, а сектанты красных кроссовок за ним повторяют. Мишка в "сосновом бору" тоже 195 фунтов весил при 6-5, а после дошел до 215....И медицина там была и все остальное. Не надо хейтить и писать пургу.
+7
-2
+5
Ответ madtank
Но и против него разрешалось бы больше контакта. Это как сравнивать профессионального боксера и культуриста на ринге. Культурист вроде бы весь такой здоровенный и красивый, а в итоге все равно отгребает раз за разом.
Если Крабсу разрешили бы делать то, что Мэлоун в своë время с Айзеей сотворил (один из гнилейших фолов в истории НБА), то вся лига бы на инвалидных креслах каталась.
+5
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+5
Ответ khali
Джордан - это полубог, нба 90х давно обросла мифами и легендами. Интересно, как будут вспоминать эпоху Леброна лет через 20. Но мне кажется, что он будет все равно не сравним с Майклом. Я думаю даже, что игра и рекорды Карри будут вспоминаться с большей ностальгией. Нет в Леброне действительно той харизмы, более того есть что-то отталкивающее + все эти Решения, отношения с тренерами, одноклубниками, сын в команде и т.д. Наследие, мягко говоря, спорное. Но безусловно он суператлет.
в нынешнее время джордана бы уже давно отменили в твитторах и так далее, а когда инфы было мало, то казалось, что он просто не мог что-то неправильное делать.
+7
-2
+5
Родману за наброс лайк. Интересно, сам бы он как-то вписался бы в современный баскет с нулевым броском.
+6
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+4
Бред
Был бы вторым после ЭмДжея ИМХО. Ну может Хаким бы вмешался.
Брон невероятно одаренный игрок. Причем ещё не раз перестраивал свою игру по ходу карьеры.
+6
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