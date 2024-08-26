Деннис Родман: «Если бы Леброн Джеймс играл в начале 90-х, он был бы обычным средним баскетболистом»
Деннис Родман прокомментировал сравнения Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
«Это даже не сравнение. Просто если бы Леброн играл в начале 90-х, он был бы обычным средним баскетболистом. Делать то, что делал Майкл, серьезно? В нем было куда больше харизмы, выразительности. Леброн – это просто «бум». В его игре нет яркости, вспышки», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.
Когда идет речь про 90ые, вы можете сказать - Кавай бы не вытянул там, Стефу было бы сложно и это все похоже на правду, но когда вы говорите, что Леброну было бы сложно в 90ые, это звучит смешно, глупо и вообще необоснованно.
то, что был бы середняком конечно бред. уж физические данные леброна хорошо зашли бы в 90е
Так что всё эти истори о слабом ЛеБроне, которого всё бы давили, - редкостное пустобрёхство.
Ларри Бёрд: "Если бы Леброн Джеймс играл в начале 80-х, он максимум выходил бы со скамейки запасных, и то не всегда".
Карим Абдул-Джаббар: "Если бы Леброн Джеймс играл в начале 70-х, его бы выбрали, ну, где-то под 55-м номером на драфте (и то максимум)".
Уилт Чемберлен: "Если бы Леброн Джеймс играл в начале 60-х, да ладно вам, не шутите так, не играл бы он. Максимум, сидел бы на скамейке и махал бы полотенцем".
Билл Рассел: "Если бы Леброн Джеймс...Подождите, подождите. Кто такой, этот Леброн Джеймс? Не даю комментарии относительно баскетболистов, которые становились чемпионами НБА меньше чем 11 раз".
Джеймс Нейсмит: "Если бы... он бы и мяч держать в руках не смог. Да, и не дал бы ему никто мяч в руки. Максимум бы собирал сахарный тростник на моей плантации".
Иначе не объяснить, как 203см и 120кг супер быстрого и атлетичного мяса, который буквально всех уничтожал проходами и контактом в свое время, смогли бы растоптать и сделать обычным середняком. При всем уважении и неуважении, Леброн был бы топ игроком, даже если бы его развитию специально мешала бы лига. Это атлет иного уровня, он бы справился в любое время.Неужели кто то считает, что Скотти Пиппен был крепче Леброна, или он не играл в 90ые? Альтернативная вселенная какая то.
А ведь у Леброна и бросок имеется🤔
Ладно, согласен, его бы даже не взяли в 90ые, он же чисто додик, а стал одним из величайших потому что в картах Сильвера переиграл.
Тут читаю, что пишут про тяжёлого форварда на Леброне, так Леброн лёгкого форварда играл и только с годами и мельчанием лиги перешёл на тяжёлого, кто там в 90-е на тройке смог бы с ним интересно бодаться.
Пишут про Карри что он не потянул бы в 90-е, типо его сломали, ну конечно сломали бы, если бы он был дураком, а он на него не похож явно, в 90-е защита это максимально заполнить краску, Стеф бы там поливал из-за дуги только в путь.
Был бы вторым после ЭмДжея ИМХО. Ну может Хаким бы вмешался.
Брон невероятно одаренный игрок. Причем ещё не раз перестраивал свою игру по ходу карьеры.