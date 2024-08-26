Деннис Родман: «Если бы Леброн Джеймс играл в начале 90-х, он был бы обычным средним баскетболистом».

Деннис Родман прокомментировал сравнения Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

«Это даже не сравнение. Просто если бы играл в начале 90-х, он был бы обычным средним баскетболистом. Делать то, что делал , серьезно? В нем было куда больше харизмы, выразительности. Леброн – это просто «бум». В его игре нет яркости, вспышки», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.