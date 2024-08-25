Александр Щербенев о сборной России: «Играли как одна команда, выглядели единым коллективом»

Александр Щербенев отметил, что сборная России выглядела единым коллективом.

— Что дал сборной России Кубок Дружбы?

— В первую очередь, думаю, приятные эмоции. Выиграли все матчи, выиграли турнир. Было и празднование победы в Кубке Дружбы. Приятно входить в новый сезон с такими эмоциями. Сейчас на позитиве все разъедемся в клубы, все мы более‑менее потихоньку набираем форму. Очень здорово, что Российская федерация баскетбола собрала нас и устроила такой турнир.

— Сыгранность команды вроде уже довольно неплохая…

— Да, и у нас даже молодые ребята были в составе. Они быстро вписались в коллектив. Мы все помогаем, максимально открыты, чтобы каждый мог быть полезен для команды. Зоран Лукич этому очень содействует. Мы играли как одна команда, выглядели единым коллективом, и на это было приятно смотреть.

— Когда присоединишься к «Зениту»?

— Я как раз сейчас уже едут в расположение команды. Встречаемся в Анталье, уже завтра у меня первая тренировка в составе « ».

В воскресенье сборная России обыграла пермскую «Парму» в финальном матче Фонбет Кубка Дружбы со счетом 87:80 и стала победителем турнира.