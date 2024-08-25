Егор Вяльцев: «Слава богу, что удалось договориться с Венесуэлой и провести международный турнир»

Теги Егор Вяльцев сборная России сборная Венесуэлы Фонбет Кубок Дружбы Баскетбол

Егор Вяльцев рад, что сборная Венесуэлы приняла участие в Фонбет Кубке Дружбы.

«Любые игры полезны. В составе сборной, который представлен на Кубке Дружбы, очень много молодых ребят. Это возможность для них показать себя при трибунах. В Перми один из лучших залов. Все это дает большую пользу.

На турнире играла Венесуэла. Как их оцените?

Там не полный состав у Венесуэлы, тоже свои эксперименты проводят. Хорошая команда, но не более того. Знаю, что они играли отбор на Кубок Америки и проиграли Колумбии. Не знаю, как еще оценить их уровень. Но, слава богу, что они приехали, удалось договориться с ними и провести международный турнир», – сказал бывший игрок сборной России.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А главное что с Колумбией удалось договориться
+5
-1
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий