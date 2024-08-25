Егор Вяльцев: «Слава богу, что удалось договориться с Венесуэлой и провести международный турнир»

Егор Вяльцев рад, что сборная Венесуэлы приняла участие в Фонбет Кубке Дружбы.

«Любые игры полезны. В составе сборной, который представлен на Кубке Дружбы, очень много молодых ребят. Это возможность для них показать себя при трибунах. В Перми один из лучших залов. Все это дает большую пользу.

На турнире играла Венесуэла. Как их оцените?

Там не полный состав у Венесуэлы, тоже свои эксперименты проводят. Хорошая команда, но не более того. Знаю, что они играли отбор на Кубок Америки и проиграли Колумбии. Не знаю, как еще оценить их уровень. Но, слава богу, что они приехали, удалось договориться с ними и провести международный турнир», – сказал бывший игрок сборной России.