Владислав Емченко о сборной России: «С каждым матчем все лучше понимали друг друга»

Владислав Емченко отметил прогресс сборной России.

«Рад, что выиграли турнир, добились четырех побед. Конечно, последние три игры — две игры с «Пармой» и вторая игра с Венесуэлой — дались нам нелегко. Была интрига. Люблю такие матчи, когда все решается в концовке, когда идет борьба за каждое владение, каждая деталь важна. Очень доволен, что нам удалось провести какие‑то умные, эффективные атаки в нападении, а также отзащищаться.

Насколько уже удалось сыграться команде, на твой взгляд?

С каждой игрой был виден прогресс. То есть с каждым матчем мы все лучше понимали друг друга, лучше коммуницировали, в нападении все лучше мяч двигался. Я очень рад, что движемся в таком направлении», — сказал защитник сборной России.

В воскресенье сборная России обыграла пермскую «Парму» в финальном матче Фонбет Кубка Дружбы со счетом 87:80 и стала победителем турнира.