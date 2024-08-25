Владислав Емченко о сборной России: «С каждым матчем все лучше понимали друг друга»

Теги сборная России Фонбет Кубок Дружбы Владислав Емченко Баскетбол

Владислав Емченко отметил прогресс сборной России.

«Рад, что выиграли турнир, добились четырех побед. Конечно, последние три игры — две игры с «Пармой» и вторая игра с Венесуэлой — дались нам нелегко. Была интрига. Люблю такие матчи, когда все решается в концовке, когда идет борьба за каждое владение, каждая деталь важна. Очень доволен, что нам удалось провести какие‑то умные, эффективные атаки в нападении, а также отзащищаться.

Насколько уже удалось сыграться команде, на твой взгляд?

С каждой игрой был виден прогресс. То есть с каждым матчем мы все лучше понимали друг друга, лучше коммуницировали, в нападении все лучше мяч двигался. Я очень рад, что движемся в таком направлении», — сказал защитник сборной России.

В воскресенье сборная России обыграла пермскую «Парму» в финальном матче Фонбет Кубка Дружбы со счетом 87:80 и стала победителем турнира.

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