Евгений Пашутин: «Сборной Колумбии надо высказать благодарность за то, что прилетела в данной ситуации»

Теги Евгений Пашутин Фонбет Кубок Дружбы сборная Колумбии Парма Баскетбол

Евгений Пашутин поблагодарил сборную Колумбии за участие в Фонбет Кубке дружбы.

«За то, что сборная Колумбии прилетела в данной ситуации, только благодарность надо высказать.

Ребята посмотрели Россию, выступили на таком турнире – это уже здорово. Плюс помогли нашей молодежной команде в предсезонной подготовке. Для молодежки играть на международном уровне тоже полезно. Так что сборной Колумбии пожелаю только удачи», – сказал главный тренер «Пармы».

Сборная Колумбии проиграла «Парме» (53:155), команде Венесуэлы (57:108) и молодежной команде «Парма» (63:99). Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду в Россию.

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6 комментариев
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Ему никто не сказал, да?)
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Откуда сборная выехала? Из студенческой столовки?
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Угарает чтоле?
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А что по Афоне? - Благодарность объявить что ли..
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спасибо не булькает, Евгений Юрич
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да мастера спорта каждому и медаль вручить.
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