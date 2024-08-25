Евгений Пашутин: «Сборной Колумбии надо высказать благодарность за то, что прилетела в данной ситуации»

Евгений Пашутин поблагодарил сборную Колумбии за участие в Фонбет Кубке дружбы.

«За то, что сборная Колумбии прилетела в данной ситуации, только благодарность надо высказать.

Ребята посмотрели Россию, выступили на таком турнире – это уже здорово. Плюс помогли нашей молодежной команде в предсезонной подготовке. Для молодежки играть на международном уровне тоже полезно. Так что сборной Колумбии пожелаю только удачи», – сказал главный тренер «Пармы».

Сборная Колумбии проиграла «Парме» (53:155), команде Венесуэлы (57:108) и молодежной команде « » (63:99). Ранее Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду в Россию.