Андрей Кириленко: «Силу состава сборной Колумбии было невозможно проверить до турнира»

Теги товарищеские матчи РФБ Андрей Кириленко Фонбет Кубок Дружбы сборная Колумбии Парма Баскетбол

Андрей Кириленко заявил, что уровень сборной Колумбии было невозможно проверить.

«Мы сейчас оперируем в системе домыслов, слухов, рассказов. Естественно, когда турнир закончится, мы будем докапываться, где случился этот момент. Еще раз подчеркну, существует стандартная процедура взаимодействия между федерациями, есть официальный сайт ФИБА, где есть контактная информация. Неужели вы думаете, что мы будем идти какими-то кривыми путями? Сборную Венесуэлы же мы пригласили по такой же схеме, и приехало руководство Федерации баскетбола Венесуэлы. Шаги наши все одинаковые, отработанные.

Но это хороший кейс на будущее, мы и подумать не могли, что такая ситуация может возникнуть.

Я не вижу, как мы могли это проконтролировать, как состав проверить? В команде ребята, у которых есть опыт в баскетболе, а не не пойми кто. Но мы признаем ситуацию форс-мажора. Это же не так, что мы захотели привезти команду, которую надо обыграть, обыграли ее +100 и сидим довольные. Нет, конечно. И когда мы увидели в первой игре, что разница в классе драматическая, то изменили расписание и дали колумбийцам соперников, которые им больше подходят», – сказал президент РФБ.

Команда из Колумбии в первом туре Фонбет Кубка Дружбы проиграла «Парме» с разницей в 102 очка, после чего в расписание турнира внесли изменения.

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15 комментариев
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А имена погуглить? 🤣
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Ага, особенно, если сборная Колумбии об это даже не в курсе 🤣🤣
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Ну своё ай-кью можно было проверить! Интернет подключить в конце-концов.
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То есть они не прилетели из Колумбии, их не встречали в аэропорту и так далее, но нельзя было понять, что это не они)
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Там даже по росту можно всё понять))
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Силу - может и невозможно. Но статистику, информацию по игрокам точно можно было проверить?! Стыд и срам, тут любые комментарии кроме извинений от всех высокопоставленных лиц неуместны.
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Это Не Сборная Колумбии!
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Ответ Рабин Иг0рер
А имена погуглить? 🤣
Он намеренно лжёт - тут подробный разбор же представлен: как всё происходило ☝️🤡
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Ответ StHappyOne
Ага, особенно, если сборная Колумбии об это даже не в курсе 🤣🤣
"Они перевезли куча к..са в баскетбольных мячах, как можно было подумать, что они не баскетболисты из Колумбии"-удивленно добавил Кириленко.
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НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО
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Ахахаха
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Проверить, приехали ли к вам игроки настоящей сборной, можно за считанные минуты. Если открыть сайт колумбийской федерации, на первой же странице там будут видеонарезки игры их основной сборной в отборе к Кубку Америки-2025. То же самое можно сделать, посмотрев ютуб-канал ФИБА, справится любой подросток.

Показательно здесь другое. Уровень проводимого под руководством Кириленко соревнования настолько низок, что даже после скандала сборную любителей оставили доигрывать запланированные встречи (видимо, для некой отчетности). Просто "кейс на будущее", как говорит Кириленко.
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Ответ Рабин Иг0рер
А имена погуглить? 🤣
Они на иероглифах,непонятно ниче
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