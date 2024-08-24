Андрей Кириленко: «Силу состава сборной Колумбии было невозможно проверить до турнира»

Андрей Кириленко заявил, что уровень сборной Колумбии было невозможно проверить.

«Мы сейчас оперируем в системе домыслов, слухов, рассказов. Естественно, когда турнир закончится, мы будем докапываться, где случился этот момент. Еще раз подчеркну, существует стандартная процедура взаимодействия между федерациями, есть официальный сайт ФИБА, где есть контактная информация. Неужели вы думаете, что мы будем идти какими-то кривыми путями? Сборную Венесуэлы же мы пригласили по такой же схеме, и приехало руководство Федерации баскетбола Венесуэлы. Шаги наши все одинаковые, отработанные.

Но это хороший кейс на будущее, мы и подумать не могли, что такая ситуация может возникнуть.

Я не вижу, как мы могли это проконтролировать, как состав проверить? В команде ребята, у которых есть опыт в баскетболе, а не не пойми кто. Но мы признаем ситуацию форс-мажора. Это же не так, что мы захотели привезти команду, которую надо обыграть, обыграли ее +100 и сидим довольные. Нет, конечно. И когда мы увидели в первой игре, что разница в классе драматическая, то изменили расписание и дали колумбийцам соперников, которые им больше подходят», – сказал президент .

Команда из Колумбии в первом туре Фонбет Кубка Дружбы проиграла «Парме» с разницей в 102 очка, после чего в расписание турнира внесли изменения.