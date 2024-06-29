Д’Анджело Расселл воспользовался опцией продления на сезон-24/25 и остается в «Лейкерс»

Теги переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл воспользовался опцией продления на сезон-24/25.

Разыгрывающий «Лейкерс» (28 лет, 193 см) остается в команде на сезон-24/25.

Опция Расселла рассчитана на 18,6 миллионов долларов.

В сезоне-23/24 баскетболист набирал 18,1 очка, 3,1 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

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7 комментариев
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Когда узнал, что задрафтовали Бронни

P.S. И кстати да, вы же сами выпускали новость, что Лейкерс обменяет Рассела в случае продления, сейчас говорите что он остаётся, информационный когнитивный диссонанс какой-то.
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Ответ Desperadoes
Когда узнал, что задрафтовали Бронни P.S. И кстати да, вы же сами выпускали новость, что Лейкерс обменяет Рассела в случае продления, сейчас говорите что он остаётся, информационный когнитивный диссонанс какой-то.
Остаётся - неудачная формулировка, конечно. Полагаю, имеется в виду, что у него есть контракт с Лейкерс на 24/25. А уж что дальше Лейкерс сделают с этим контрактом - неизвестно.
+7
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+6
Не ожидал, для будущего обмена это хорошо. С другой стороны, возможно, ДиЛо рисковать не хотел - мало у каких команд платежки достаточно свободные, в лучшем случае могли бы исключение дать миллионов на 10. Уж лучше синица в руках.
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+5
Ну теперь мы знаем что Д’Анжело по жизни чуть умнее Денниса Шредера, я, честно говоря, ожидал что его ожидает та же участь. Приятно удивлен
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Ответ mmike
Остаётся - неудачная формулировка, конечно. Полагаю, имеется в виду, что у него есть контракт с Лейкерс на 24/25. А уж что дальше Лейкерс сделают с этим контрактом - неизвестно.
тут скорей у него выбора нет. не факт что ему дадут тот контракт что он сейчас на год себе продлил. выйдет на свободный и не факт что будет сильно котироваться в цене. а в конце подписываться на минимум ( аля Шредер) так себе затея. а так поменяют год и бабки получит и з новый контракт будет стараться
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Нет, не остаётся)
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Ответ mmike
Остаётся - неудачная формулировка, конечно. Полагаю, имеется в виду, что у него есть контракт с Лейкерс на 24/25. А уж что дальше Лейкерс сделают с этим контрактом - неизвестно.
Да, вы правы, я точно так же подумал.
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