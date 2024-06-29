Д’Анджело Расселл воспользовался опцией продления на сезон-24/25 и остается в «Лейкерс»

Д’Анджело Расселл воспользовался опцией продления на сезон-24/25.

Разыгрывающий « » (28 лет, 193 см) остается в команде на сезон-24/25.

Опция Расселла рассчитана на 18,6 миллионов долларов.

В сезоне-23/24 баскетболист набирал 18,1 очка, 3,1 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.