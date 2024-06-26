«Лейкерс», скорее всего, обменяют Д’Анджело Расселла, если тот использует опцию продления контракта

«Лейкерс» могут обменять Д’Анджело Расселла.

Согласно источникам, близким к ситуации, « » готовятся к тому, что Д’Анджело Расселл откажется от опции, но не удивятся, если он использует опцию продления контракта на сезон-2024/25 стоимостью 18,7 млн долларов.

Если Расселл воспользуется опцией, «Лейкерс», скорее всего, обменяют защитника.

«Объяснение, предлагаемое несколькими источниками, простое: «Лейкерс» необходимо подготовиться к исходу, который потребует немедленных действий. Если Расселл откажется от опции, «Лейкерс» приложат все усилия, чтобы вернуть его за разумную цену. Если он использует опцию, это даст «Лейкерс» больший выбор вариантов этим летом, и клуб начнет искать возможность для обмена», – пишет Lakers Daily.