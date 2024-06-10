Дарвин Хэм станет главным ассистентом Дока Риверса в «Милуоки»

Дарвин Хэм вернется в «Бакс».

Специалист потерял работу главного тренера « » после вылета в первом раунде плей-офф от « » (1-4).

Хэм работал в тренерском штабе « » в течение четырех сезонов перед переездом в Лос-Анджелес.

Специалист займет позицию первого ассистента . Многие команды проявляли активный интерес к его услугам.