Дарвин Хэм станет главным ассистентом Дока Риверса в «Милуоки»

Теги переходы Док Риверс Денвер Лейкерс Милуоки НБА НБА плей-офф Эдриан Воджнаровски Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм вернется в «Бакс».

Специалист потерял работу главного тренера «Лейкерс» после вылета в первом раунде плей-офф от «Денвера» (1-4).

Хэм работал в тренерском штабе «Милуоки» в течение четырех сезонов перед переездом в Лос-Анджелес.

Специалист займет позицию первого ассистента Дока Риверса. Многие команды проявляли активный интерес к его услугам.

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9 комментариев
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После ухода Дока станет главным оленеводом.
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Потрясающий тандем!
Когда Док будет затягивать “Come on, guys!”, Хэм будет подхватывать и добавлять “Let’s go!”.
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греческий стержень конечно «преобразил» команду за сезон
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Как за сезон из контендера превратиться в посмешище
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А кто будет рисовать схемы?
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Хороша парочка, гусь да гагарочка
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был ассистент у Леброна. уже ничего не страшно)
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Камон летсгоу теперь на двоих разделят. Один начинает, другой подхватывает
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Ответ Максим Макеев
греческий стержень конечно «преобразил» команду за сезон
ага, а Холидей, тем временем, претендует на МВП финала...
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