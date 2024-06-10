Дарвин Хэм станет главным ассистентом Дока Риверса в «Милуоки»
Дарвин Хэм вернется в «Бакс».
Специалист потерял работу главного тренера «Лейкерс» после вылета в первом раунде плей-офф от «Денвера» (1-4).
Хэм работал в тренерском штабе «Милуоки» в течение четырех сезонов перед переездом в Лос-Анджелес.
Специалист займет позицию первого ассистента Дока Риверса. Многие команды проявляли активный интерес к его услугам.
Когда Док будет затягивать “Come on, guys!”, Хэм будет подхватывать и добавлять “Let’s go!”.