«Бруклин» интересовался Д’Анджело Расселлом перед дедлайном обменов

«Бруклин» хотел заполучить разыгрывающего «Лейкерс» Д’Анджело Расселла.

«Нетс» пытались поучаствовать в серии обменов, в результате которых Расселл должен был оказаться в их команде, а защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй в «Лейкерс». Переговоры между «Хокс» и «Лейкерс» зашли в тупик, и «Бруклин» выменял Денниса Шредера.

По сообщениям источников, Д’Анджело Расселл собирается отказаться от последнего года по текущему контракту и выйти на рынок свободных агентов. «Нетс» могут быть одними из претендентов на защитника. Одним из теоретических вариантов может стать обмен через «сайн-энд-трейд» с использованием торгового исключения «Бруклина».