«Голден Стэйт» активно ищет варианты обмена Криса Пола и Эндрю Уиггинса
«Уорриорз» хотят обменять Криса Пола и Эндрю Уиггинса.
«Источники в лиге полагают, что Эндрю Уиггинс, которому не удалось найти постоянную роль в команде в прошлом сезоне, будет активно предлагаться на переговорах об обмене.
«Уорриорз» также усердно работают над поиском варианта обмена Криса Пола, чей негарантированный контракт на 30 миллионов долларов за сезон-2024/25 может пригодиться для уравнивания зарплат», – пишет журналист The Ringer Логан Мердок.
Или Бруклин Симмонса)))
А хотят они Пола Джорджа или Маркканена