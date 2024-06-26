«Голден Стэйт» активно ищет варианты обмена Криса Пола и Эндрю Уиггинса

Теги возможные переходы Голден Стэйт Крис Пол НБА Эндрю Уиггинс Баскетбол

«Уорриорз» хотят обменять Криса Пола и Эндрю Уиггинса.

«Источники в лиге полагают, что Эндрю Уиггинс, которому не удалось найти постоянную роль в команде в прошлом сезоне, будет активно предлагаться на переговорах об обмене.

«Уорриорз» также усердно работают над поиском варианта обмена Криса Пола, чей негарантированный контракт на 30 миллионов долларов за сезон-2024/25 может пригодиться для уравнивания зарплат», – пишет журналист The Ringer Логан Мердок.

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8 комментариев
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У ГСВ все свои пики, кроме нынешнего, а их пики через пару лет потенциально очень высокие. Поэтому Виггинс и Пол тут исключительно как ЗП под обмен, так что хз, почему все так смеются над возможной громким сделкой
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Прямо любопытно, что за них можно получить.
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Никс могут за них Рэндла предложить
Или Бруклин Симмонса)))

А хотят они Пола Джорджа или Маркканена
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Тима Хардуэя и Клебера за Уиггинса.
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короче, финансы спели романсы...
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Ответ Прозектор-50
Никс могут за них Рэндла предложить Или Бруклин Симмонса))) А хотят они Пола Джорджа или Маркканена
Комментарий удален модератором
Ответ Прозектор-50
Никс могут за них Рэндла предложить Или Бруклин Симмонса))) А хотят они Пола Джорджа или Маркканена
Никто Маркканена из топовых команд не хочет. Уровень финской легенды - Юта, Тройт, Шарлотт.
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