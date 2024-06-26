«Голден Стэйт» активно ищет варианты обмена Криса Пола и Эндрю Уиггинса

«Уорриорз» хотят обменять Криса Пола и Эндрю Уиггинса.

«Источники в лиге полагают, что , которому не удалось найти постоянную роль в команде в прошлом сезоне, будет активно предлагаться на переговорах об обмене.

«Уорриорз» также усердно работают над поиском варианта обмена , чей негарантированный контракт на 30 миллионов долларов за сезон-2024/25 может пригодиться для уравнивания зарплат», – пишет журналист The Ringer Логан Мердок.