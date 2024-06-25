«Голден Стэйт» гарантировал контракт Кевона Луни на сезон-24/25

«Уорриорз» сохранили Кевона Луни в составе.

У центрового (28 лет, 206 см) был частично гарантированный контракт на 8 миллионов долларов, из которых гарантированы только 3 миллиона. Остальные 5 миллионов были гарантированы клубом в понедельник, 24 июня.

По информации ESPN, Луни все равно может покинуть « » в межсезонье-2024, так как его контракт может быть задействован клубом в рамках обмена.

В 75 матчах завершившегося сезона набирал 4,5 очка, 5,7 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.