«Голден Стэйт» гарантировал контракт Кевона Луни на сезон-24/25

Теги переходы Голден Стэйт НБА Кевон Луни Баскетбол

«Уорриорз» сохранили Кевона Луни в составе.

У центрового (28 лет, 206 см) был частично гарантированный контракт на 8 миллионов долларов, из которых гарантированы только 3 миллиона. Остальные 5 миллионов были гарантированы клубом в понедельник, 24 июня.

По информации ESPN, Луни все равно может покинуть «Голден Стэйт» в межсезонье-2024, так как его контракт может быть задействован клубом в рамках обмена.

В 75 матчах завершившегося сезона Кевон набирал 4,5 очка, 5,7 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

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2 комментария
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8 миллионов, это прекрасный контракт
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странно, ранее читал на хупшайпе, что его контракт +5млн привязан к титулу или что-то такое
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