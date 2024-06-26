Наджи Маршалл интересен «Далласу» и «Детройту»

Наджи Маршалл может покинуть «Пеликанс» в межсезонье-2024.

Как сообщает Yahoo! Sports, выходящий на рынок свободных агентов форвард интересен « » и « ».

«Мэверикс» попытаются заполучить 26-летнего баскетболиста, если обменяют Тима Хардуэя и не договорятся о продлении контракта с Дерриком Джонсом.

«Пистонс» этим летом получают большой запас под потолком зарплат.

В прошедшем сезоне НБА Маршалл набирал 7,1 очка, 3,7 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.