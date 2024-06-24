Джеймс Боррего является ключевым претендентом на позицию главного тренера в «Детройте»

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«Детройт» ведет поиск нового главного тренера.

По информации Эдриана Воджнаровски, Джеймс БоррегоНовый Орлеан») станет ключевым претендентом на позицию в «Пистонс», уволивших Монти Уильямса после одного сезона в команде.

Боррего работал с новым президентом по баскетбольным операциям «Детройта» Траджаном Лэнгдоном в «Новом Орлеане».

Специалист был одним из фаворитов на позиции в «Лейкерс» и «Кливленде», но уступил Джей Джей Редику и Кенни Эткинсону.

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