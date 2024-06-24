Джеймс Боррего является ключевым претендентом на позицию главного тренера в «Детройте»
«Детройт» ведет поиск нового главного тренера.
По информации Эдриана Воджнаровски, Джеймс Боррего («Новый Орлеан») станет ключевым претендентом на позицию в «Пистонс», уволивших Монти Уильямса после одного сезона в команде.
Боррего работал с новым президентом по баскетбольным операциям «Детройта» Траджаном Лэнгдоном в «Новом Орлеане».
Специалист был одним из фаворитов на позиции в «Лейкерс» и «Кливленде», но уступил Джей Джей Редику и Кенни Эткинсону.