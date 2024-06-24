Джеймс Боррего является ключевым претендентом на позицию главного тренера в «Детройте»

«Детройт» ведет поиск нового главного тренера.

По информации , (« ») станет ключевым претендентом на позицию в «Пистонс», уволивших после одного сезона в команде.

Боррего работал с новым президентом по баскетбольным операциям «Детройта» Траджаном Лэнгдоном в «Новом Орлеане».

Специалист был одним из фаворитов на позиции в « » и «Кливленде», но уступил Джей Джей Редику и Кенни Эткинсону.