«Даллас» может обменять Тима Хардуэя-младшего в «Детройт»

Теги возможные переходы Даллас Детройт НБА Тим Хардуэй-младший Квентин Граймс Баскетбол

«Детройт» может выменять Тима Хардуэя-младшего у «Далласа».

«Мэверикс» пытаются обменять Хардуэя (32 года, 196 см) в надежде усилить ротацию команды. По словам инсайдера Марка Стейна, «Пистонс» являются возможным вариантом обмена.

Защитник «Детройта» Квентин Граймс может стать участником сделки, в результате которой Хардуэй перейдет в «Пистонс».

В контракте Хардуэя остался один год, за который он заработает 16,2 миллиона долларов. Форвард выпал из ротации «Мэвс» в прошедшем розыгрыше плей-офф, в которой команда дошла до финала НБА.

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4 комментария
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Чего?

Они обменяли Богдановича и Бёркса на Граймса, чтобы обменять Граймса… на Хардуэя?
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за что такое наказание?
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Чего? Они обменяли Богдановича и Бёркса на Граймса, чтобы обменять Граймса… на Хардуэя?
Граймса и чуток меньше 11 миллионов места под потолком на Хардуэя и пик первого раунда 2025
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Ответ Sergio198344
за что такое наказание?
А кто кого наказывает?

"Детройт" продаёт место под потолком зарплат, получая драфт-пик первого раунда и истекающий контракт не самого безполезного ветерана, а "Даллас" получает не шибко безполезного молодого игрока за копейки и место для переподписания Деррика Джонса.

Все рады и счастливы.
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