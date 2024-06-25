«Даллас» может обменять Тима Хардуэя-младшего в «Детройт»
«Детройт» может выменять Тима Хардуэя-младшего у «Далласа».
«Мэверикс» пытаются обменять Хардуэя (32 года, 196 см) в надежде усилить ротацию команды. По словам инсайдера Марка Стейна, «Пистонс» являются возможным вариантом обмена.
Защитник «Детройта» Квентин Граймс может стать участником сделки, в результате которой Хардуэй перейдет в «Пистонс».
В контракте Хардуэя остался один год, за который он заработает 16,2 миллиона долларов. Форвард выпал из ротации «Мэвс» в прошедшем розыгрыше плей-офф, в которой команда дошла до финала НБА.
Они обменяли Богдановича и Бёркса на Граймса, чтобы обменять Граймса… на Хардуэя?
"Детройт" продаёт место под потолком зарплат, получая драфт-пик первого раунда и истекающий контракт не самого безполезного ветерана, а "Даллас" получает не шибко безполезного молодого игрока за копейки и место для переподписания Деррика Джонса.
Все рады и счастливы.