«Даллас» может обменять Тима Хардуэя-младшего в «Детройт»

«Детройт» может выменять Тима Хардуэя-младшего у «Далласа».

«Мэверикс» пытаются обменять Хардуэя (32 года, 196 см) в надежде усилить ротацию команды. По словам инсайдера Марка Стейна, «Пистонс» являются возможным вариантом обмена.

Защитник « » может стать участником сделки, в результате которой перейдет в «Пистонс».

В контракте Хардуэя остался один год, за который он заработает 16,2 миллиона долларов. Форвард выпал из ротации «Мэвс» в прошедшем розыгрыше плей-офф, в которой команда дошла до финала .