«Чикаго» хочет разобраться с обменом Лавина, прежде чем начинать контрактные переговоры с Дерозаном

«Чикаго» определился с порядком действий в межсезонье-2024.

«Буллс» хотят разобраться с обменом , прежде чем начинать контрактные переговоры с .

У « » есть варианты обмена Лавина, но они не устраивают клуб. В сезоне-23/24 защитник провел всего 25 матчей и выбыл до конца чемпионата из-за проблем со стопой.

Дерозан выходит на рынок свободных агентов. Отмечается, что «Буллс» пока далеки от достижения договоренности со звездным ветераном.