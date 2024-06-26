«Чикаго» хочет разобраться с обменом Лавина, прежде чем начинать контрактные переговоры с Дерозаном
«Чикаго» определился с порядком действий в межсезонье-2024.
«Буллс» хотят разобраться с обменом Зака Лавина, прежде чем начинать контрактные переговоры с Демаром Дерозаном.
У «Чикаго» есть варианты обмена Лавина, но они не устраивают клуб. В сезоне-23/24 защитник провел всего 25 матчей и выбыл до конца чемпионата из-за проблем со стопой.
Дерозан выходит на рынок свободных агентов. Отмечается, что «Буллс» пока далеки от достижения договоренности со звездным ветераном.
Но это же старик Рейнсдорф, он не любит ребилды, значит так и будем болтаться как та самая коричневая субстанция в районе плей-ин.