«Чикаго» хочет разобраться с обменом Лавина, прежде чем начинать контрактные переговоры с Дерозаном

Теги возможные переходы Чикаго НБА Демар Дерозан Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» определился с порядком действий в межсезонье-2024.

«Буллс» хотят разобраться с обменом Зака Лавина, прежде чем начинать контрактные переговоры с Демаром Дерозаном.

У «Чикаго» есть варианты обмена Лавина, но они не устраивают клуб. В сезоне-23/24 защитник провел всего 25 матчей и выбыл до конца чемпионата из-за проблем со стопой.

Дерозан выходит на рынок свободных агентов. Отмечается, что «Буллс» пока далеки от достижения договоренности со звездным ветераном.

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2 комментария
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Лавина слить, Демара отпустить и идти в нормальный полноценный ребилд.
Но это же старик Рейнсдорф, он не любит ребилды, значит так и будем болтаться как та самая коричневая субстанция в районе плей-ин.
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контрактные переговоры с Демаром Дерозаном 🥲
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