Джош Гидди об обмене в «Чикаго»: «Смена обстановки откроет для меня больше возможностей»

Теги Чикаго НБА Сэм Прести Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Джош Гидди прокомментировал обмен в «Чикаго» из «Оклахомы».

«Сказал Прести, что на этом этапе моей карьеры, в 21 год, мне бы не хотелось выходить со скамейки. Он все понял, и на протяжении всего процесса мы были открыты и честны друг с другом... Он понял меня. Мы были в контакте на протяжении всего процесса, и он отправил меня в отличное место.

Проблема была не во мне. Скорее, просто команда набрала силу. В «Тандер» много игроков, которые способны обращаться с мячом и делать разные вещи на площадке. Мне пришлось подстраиваться. Мне пришлось учиться разным вещам.

По моему мнению, мне сложно раскрыть весь свой потенциал в такой команде, как «Оклахома», с таким количеством талантливых ребят, которым нужен был мяч в руках, которые были великолепны с мячом в руках. Смена обстановки, возможно, откроет для меня больше возможностей.

Умение делать игру легкой для всех, умение вовлекать ребят, распределять мяч и вселять уверенность в других игроков – это то, что я умею и чем горжусь. И это трудно делать в роли, когда мяч не так часто оказывается в твоих руках. Это, вероятно, самое главное в моем переходе в «Буллс». Я хочу быть разыгрывающим, распределяющим мяч между всеми, тем, кем я и являюсь», – заявил Гидди.

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