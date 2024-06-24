«Сакраменто» был близок к обмену 13-го драфт-пика на Алекса Карузо

Теги Чикаго Сакраменто драфт НБА Оклахома-Сити Алекс Карузо Джош Гидди Баскетбол

«Кингз» хотят использовать 13-й пик на драфте-2024 для усиления состава.

Команда пыталась использовать его в качестве ключевого актива в обмене на Алекса Карузо. Решение «Чикаго» выбрать сделку с «Оклахомой» оказалось сюрпризом для знакомых с ходом переговоров.

Алекс Карузо отправится в «Тандер» в обмен на разыгрывающего Джоша Гидди без дополнительной компенсации в виде драфт-пиков.

Драфт-пик «Сакраменто» продолжает оставаться доступным для переговоров по сделкам активом.

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2 комментария
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В новости опечатка.
Имелось виду обмен тринадцати драфт пиков на Карузо
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+4
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
В новости опечатка. Имелось виду обмен тринадцати драфт пиков на Карузо
Вы забыли упомянуть, что все первого раунда)
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