«Сакраменто» был близок к обмену 13-го драфт-пика на Алекса Карузо

«Кингз» хотят использовать 13-й пик на драфте-2024 для усиления состава.

Команда пыталась использовать его в качестве ключевого актива в обмене на . Решение « » выбрать сделку с «Оклахомой» оказалось сюрпризом для знакомых с ходом переговоров.

Алекс Карузо отправится в «Тандер» в обмен на разыгрывающего без дополнительной компенсации в виде драфт-пиков.

Драфт-пик « » продолжает оставаться доступным для переговоров по сделкам активом.