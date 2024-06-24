«Сакраменто» был близок к обмену 13-го драфт-пика на Алекса Карузо
«Кингз» хотят использовать 13-й пик на драфте-2024 для усиления состава.
Команда пыталась использовать его в качестве ключевого актива в обмене на Алекса Карузо. Решение «Чикаго» выбрать сделку с «Оклахомой» оказалось сюрпризом для знакомых с ходом переговоров.
Алекс Карузо отправится в «Тандер» в обмен на разыгрывающего Джоша Гидди без дополнительной компенсации в виде драфт-пиков.
Драфт-пик «Сакраменто» продолжает оставаться доступным для переговоров по сделкам активом.
Имелось виду обмен тринадцати драфт пиков на Карузо