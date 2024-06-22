«Чикаго» может расстаться с Лонзо Боллом

«Буллс» могут расстаться с Лонзо Боллом после приобретения Джоша Гидди.

«Невозможно не рассматривать Гидди как страховку на случай, если не вернется в состав. Обмен Гидди также может означать, что «Буллс» готовы расстаться с Боллом. Обмен или выкуп вполне вероятны.

В лице Гидди у «Буллс» появился еще один молодой игрок, который дает им шанс на перестройку. «Буллс» застряли в нейтральном положении, продолжая играть практически в том же составе на протяжении последних трех сезонов», – пишет The Athletic.