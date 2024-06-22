«Чикаго» может расстаться с Лонзо Боллом
«Буллс» могут расстаться с Лонзо Боллом после приобретения Джоша Гидди.
«Невозможно не рассматривать Гидди как страховку на случай, если Болл не вернется в состав. Обмен Гидди также может означать, что «Буллс» готовы расстаться с Боллом. Обмен или выкуп вполне вероятны.
В лице Гидди у «Буллс» появился еще один молодой игрок, который дает им шанс на перестройку. «Буллс» застряли в нейтральном положении, продолжая играть практически в том же составе на протяжении последних трех сезонов», – пишет The Athletic.
А если он вдруг вернется на свой уровень, хотя шансов на это мизер, то Лонзо куда более сильный и универсальный игрок, чем Гидди.
Никогда уже не вернётся на свой уровень