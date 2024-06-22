«Чикаго» может расстаться с Лонзо Боллом

Теги возможные переходы Чикаго НБА Лонзо Болл Джош Гидди Баскетбол

«Буллс» могут расстаться с Лонзо Боллом после приобретения Джоша Гидди.

«Невозможно не рассматривать Гидди как страховку на случай, если Болл не вернется в состав. Обмен Гидди также может означать, что «Буллс» готовы расстаться с Боллом. Обмен или выкуп вполне вероятны.

В лице Гидди у «Буллс» появился еще один молодой игрок, который дает им шанс на перестройку. «Буллс» застряли в нейтральном положении, продолжая играть практически в том же составе на протяжении последних трех сезонов», – пишет The Athletic.

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10 комментариев
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Никто не возьмет Лонзо, пока он хотя бы матчей 40 не сыграет.
А если он вдруг вернется на свой уровень, хотя шансов на это мизер, то Лонзо куда более сильный и универсальный игрок, чем Гидди.
+21
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+21
Ответ Максим Макеев
исходя из морали Лонзо должен выйти и сыграть да и как актив он щас никакой для обмена ну а выкуп опять таки не морален
,,, держи друг
+6
0
+6
Что сейчас представляет из себя Лонзо не знает, как мне кажется, даже он сам… А жаль
+5
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+5
Ответ PredatorMax
Никто не возьмет Лонзо, пока он хотя бы матчей 40 не сыграет. А если он вдруг вернется на свой уровень, хотя шансов на это мизер, то Лонзо куда более сильный и универсальный игрок, чем Гидди.
На 10 дневный контракт возьмут
+1
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Ответ Chistian Jadson
На 10 дневный контракт возьмут
У него опция игрока на следующий сезон. Отчислять его для Чикаго смысла нет вообще.
+1
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как можно с ним расстаться? никто его не обменяет. только если расписать, а в этом смысла особого нет)
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Итак уже в платежке висит, года два как уже
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Ответ PredatorMax
Никто не возьмет Лонзо, пока он хотя бы матчей 40 не сыграет. А если он вдруг вернется на свой уровень, хотя шансов на это мизер, то Лонзо куда более сильный и универсальный игрок, чем Гидди.
2 года не играл, ещё и с такой неприятной травмой.
Никогда уже не вернётся на свой уровень
+1
-1
0
Ответ PredatorMax
Никто не возьмет Лонзо, пока он хотя бы матчей 40 не сыграет. А если он вдруг вернется на свой уровень, хотя шансов на это мизер, то Лонзо куда более сильный и универсальный игрок, чем Гидди.
Ага и не травматичный
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