Билл Симмонс: «Никс» попытаются выменять Микэла Бриджеса. Они будут готовы переплатить»

Теги Бруклин Нью-Йорк НБА Билл Симмонс Микэл Бриджес Баскетбол

Билл Симмонс назвал игрока, которого хочет заполучить «Нью-Йорк».

По словам известного журналиста, в межсезонье-2024 ключевой целью «Никс» станет свингмен «Нетс» Микэл Бриджес.

«У «Никс» много опций. Я правда думаю, что они попытаются выменять Бриджеса, что он важная цель для них. Считаю, это именно тот, кого они хотят. Они будут пытаться заполучить его и могут переплатить, чтобы объединить у себя этих четверых парней из Виллановы (Джош Харт, Джейлен Брансон и Донте Дивинченцо также играли за этот университет – Sports.ru).

Не думаю, что им нужна большая звезда. Им нужен кто-то вроде Бриджеса», – сказал Симмонс.

За 6 сезонов в НБА Бриджес не пропустил ни одного матча.

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7 комментариев
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Парадокс всемогущества: сломает ли Тибодо Бриджеса?
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474 матча, если быть точным. Учитывая сезон с 83 играми
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Идеальный вариант для них, и парень который никогда не ломается) Еще бы какого-нибудь Лу Дорта или Диллона Брукса добавить
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ну этот тип точно подойдет Тибодо, неубиваемый просто. Но вряд ли Нетс его отпустят, у Никс ничего особенного ведь нет, чтобы предложить, только если Бена заберут у них, но такой обмен не пройдет уж. А так в Никс Бриджес был бы очень к месту.
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Не очень понимаю зачем Никс нужен Микал при Ануноби и Харте. Вроде нужен кто-то побольше и талантливее вместо Рэндла
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Ответ Bambo (SM)
Парадокс всемогущества: сломает ли Тибодо Бриджеса?
Сломает)
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ну этот тип точно подойдет Тибодо, неубиваемый просто. Но вряд ли Нетс его отпустят, у Никс ничего особенного ведь нет, чтобы предложить, только если Бена заберут у них, но такой обмен не пройдет уж. А так в Никс Бриджес был бы очень к месту.
у Никс вроде пиков будущих много, а так да, молодежи нет, поэтому вряд ли Нетс это будет интересно
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