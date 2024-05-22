Билл Симмонс: «Никс» попытаются выменять Микэла Бриджеса. Они будут готовы переплатить»

Билл Симмонс назвал игрока, которого хочет заполучить «Нью-Йорк».

По словам известного журналиста, в межсезонье-2024 ключевой целью «Никс» станет свингмен «Нетс» .

«У «Никс» много опций. Я правда думаю, что они попытаются выменять Бриджеса, что он важная цель для них. Считаю, это именно тот, кого они хотят. Они будут пытаться заполучить его и могут переплатить, чтобы объединить у себя этих четверых парней из Виллановы (Джош Харт, Джейлен Брансон и Донте Дивинченцо также играли за этот университет – Sports.ru).

Не думаю, что им нужна большая звезда. Им нужен кто-то вроде Бриджеса», – сказал .

За 6 сезонов в НБА Бриджес не пропустил ни одного матча.