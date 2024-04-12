Станислав Рыжов Антону Понкрашову: «Помнишь, когда ты вернулся в ЦСКА из аренды «Химок», что затягивает вся трибуна болельщиков? «Понкрашов – говно!»

Теги Антон Понкрашов Единая лига ВТБ Станислав Рыжов Баскетбол

Станислав Рыжов и Антон Понкрашов обсудили медийность как инструмент.

Антон Понкрашов: «Через призму телевизора, дорогих машин, дорогой одежды мы иногда забываем о человеческой сути. И вот эта вот медийность и открытость, она позволяет людям, простым, сидящим в каких-то маленьких городах, сказать, что да, может что-то и хорошее делает».

Станислав Рыжов: «Абсолютно. Я же начал с того, что я не согласен, когда от этого отказываются. Абсолютно точно. Когда ты вернулся в ЦСКА из аренды «Химок». И приезжаешь в зал «Химок», и что затягивает вся трибуна болельщиков? Это же любимое. «Понкрашов – говно-о-о!». Мой коллега начал с болельщиками: «А вот вы зачем кричите? Вы вообще знаете?». «Ну как почему, он ушел в ЦСКА за бабки!». А вы вообще-то знаете, что он не мог не уйти, у него контракт, его забрали. «Нет, ну он там вчера что-то. И вообще это он. Да и вообще он говно!».

Понять тебя можно только долго с тобой пообщавшись. И это формат такой, более широкий. Надо ли это делать? Конечно, да».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий