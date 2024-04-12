Станислав Рыжов Антону Понкрашову: «Помнишь, когда ты вернулся в ЦСКА из аренды «Химок», что затягивает вся трибуна болельщиков? «Понкрашов – говно!»

Станислав Рыжов и Антон Понкрашов обсудили медийность как инструмент.

: «Через призму телевизора, дорогих машин, дорогой одежды мы иногда забываем о человеческой сути. И вот эта вот медийность и открытость, она позволяет людям, простым, сидящим в каких-то маленьких городах, сказать, что да, может что-то и хорошее делает».

: «Абсолютно. Я же начал с того, что я не согласен, когда от этого отказываются. Абсолютно точно. Когда ты вернулся в ЦСКА из аренды «Химок». И приезжаешь в зал «Химок», и что затягивает вся трибуна болельщиков? Это же любимое. «Понкрашов – говно-о-о!». Мой коллега начал с болельщиками: «А вот вы зачем кричите? Вы вообще знаете?». «Ну как почему, он ушел в ЦСКА за бабки!». А вы вообще-то знаете, что он не мог не уйти, у него контракт, его забрали. «Нет, ну он там вчера что-то. И вообще это он. Да и вообще он говно!».

Понять тебя можно только долго с тобой пообщавшись. И это формат такой, более широкий. Надо ли это делать? Конечно, да».