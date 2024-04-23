Антон Понкрашов о 38-летии: «Не собираюсь останавливаться и буду играть в баскетбол»

Теги Антон Понкрашов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Антон Понкрашов заявил, что пока не планирует завершать игровую карьеру .

Во вторник чемпиону Европы‑2007 в составе сборной России исполнилось 38 лет.

«Знаю, что в России есть стереотип и спортсмен в 38 лет уже считается старым. Мне кажется, что Леброн подает пример и показывает, что на сегодняшний день возраст – только цифра в паспорте. Все зависит лично от тебя, насколько ты следишь за своим здоровьем, насколько ты готов тренироваться, насколько стрессоустойчив. У меня все это есть, я слежу за здоровьем, мотивирован и готов работать. Не собираюсь останавливаться и буду играть в баскетбол, потому что здоровье мне это позволяет и я сильный ментально. Есть огромное количество людей, которые меня поддерживают. Это дополнительная мотивация для меня прогрессировать и становиться лучше», – заявил Понкрашов.

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2 комментария
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С днём рождения! Спортивного долголетия тебе!!
+3
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Ответ Сергей Соловьев
С днём рождения! Спортивного долголетия тебе!!
С д/р! Скоро пора в тренеры.
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