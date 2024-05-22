«Учитель, спасибо за все!» Антон Понкрашов поздравил Дэвида Блатта с 65-летием

Антон Понкрашов поздравил Дэвида Блатта с днем рождения.

«Сегодня у нашего любимого тренера день рождения, ему исполнилось 65!

Дэвид пришел в Сборную в 2006 году и с первой секунды завоевал наше доверие! Он научил нас, как быть настоящей командой, научил биться друг за друга, и научил, как должны строиться отношения в коллективе, это совершенно точно было самое лучшее время в Сборной!!!

2007 – мы выиграли чемпионат Европы. 2011 – бронза чемпионата Европы. 2012 – бронза Олимпиады. Учитель, спасибо за все!» – написал бывший разыгрывающий сборной России в соцсети.