Стребков, Понкрашов, Ивлев, Шеперд и еще четыре игрока покидают «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» расстался с восемью игроками .

Нижегородский клуб объявил о расставании с , , , Ефимом Воронцовым, Кендаллом Смитом, Алексой Новаковичем и .

Контракты этих баскетболистов с черно-белыми истекли после сезона-23/24.

Также «НН» покидает , который возвращается из аренды в ЦСКА.

«От всей души желаем парням удачи на дальнейшем пути. Хотя, возможно, с кем-то из них мы еще встретимся в ближайшем будущем», – отмечается в сообщении «Нижнего Новгорода».