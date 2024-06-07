Стребков, Понкрашов, Ивлев, Шеперд и еще четыре игрока покидают «Нижний Новгород»

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«Нижний Новгород» расстался с восемью игроками .

Нижегородский клуб объявил о расставании с Иваном Стребковым, Антоном Понкрашовым, Владимиром Ивлевым, Ефимом Воронцовым, Кендаллом Смитом, Алексой Новаковичем и Кейси Шепердом.

Контракты этих баскетболистов с черно-белыми истекли после сезона-23/24.

Также «НН» покидает Филипп Гафуров, который возвращается из аренды в ЦСКА.

«От всей души желаем парням удачи на дальнейшем пути. Хотя, возможно, с кем-то из них мы еще встретимся в ближайшем будущем», – отмечается в сообщении «Нижнего Новгорода».

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