«Пеликанс», скорее всего, обменяют Брэндона Ингрэма на этой неделе

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Марк Стейн Баскетбол

«Пеликанс» планируют обменять Брэндона Ингрэма на этой неделе.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Брэндон Ингрэм – бывший участник Матча всех звезд, который, как считается, с большей вероятностью будет обменен на этой неделе.

Около шести недель назад, 12 мая, я написал о растущей уверенности в лиге в том, что «Новый Орлеан» серьезно изучит варианты обмена Ингрэма до следующего сезона. Ожидание того, что Ингрэма скоро обменяют, спустя шесть недель лишь усилилось», – пишет Стейн.

Драфт НБА пройдет 26-27 июня.

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1 комментарий
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