«Пеликанс», скорее всего, обменяют Брэндона Ингрэма на этой неделе

«Пеликанс» планируют обменять Брэндона Ингрэма на этой неделе.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

« – бывший участник Матча всех звезд, который, как считается, с большей вероятностью будет обменен на этой неделе.

Около шести недель назад, 12 мая, я написал о растущей уверенности в лиге в том, что « » серьезно изучит варианты обмена Ингрэма до следующего сезона. Ожидание того, что Ингрэма скоро обменяют, спустя шесть недель лишь усилилось», – пишет Стейн.

Драфт НБА пройдет 26-27 июня.