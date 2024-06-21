«Хьюстон» отклонил предложение «Нового Орлеана» по обмену с участием Брэндона Ингрэма и Алперена Шенгюна

Теги возможные переходы Хьюстон Новый Орлеан Филадельфия НБА Брэндон Ингрэм Алперен Шенгюн Баскетбол

«Хьюстон» отклонил предложение «Нового Орлеана» .

Как сообщает The Athletic, «Пеликанс» хотели провести сделку с участием форварда Брэндона Ингрэма и центрового Алперена Шенгюна.

Отмечается, что клуб из Луизианы также делал предложение по обмену Ингрэма «Филадельфии».

По слухам, «Пеликанс» не готовы предложить Ингрэму максимальный контракт. В связи с этим организация готова обменять 26-летнего баскетболиста.

21-летний Шенгюн в завершившемся сезоне набирал 21,1 очка, 9,3 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну кто ж сейчас в здравом уме поменяет Йокича на Дюранта.
+29
-1
+28
Давайте меняться, я вам 3 рубля вы мне 10...
+16
0
+16
Орлеан: "Сиалекс. А что? А вдруг?"
+6
0
+6
Ответ Максим Макеев
предложение от которого «невозможно» отказаться
Предложение которое невозможно принять!))))
+4
0
+4
Ну Ингрэм реально не игрок максималки. Неужели в него может стрельнуть кто-то такими деньгами...
+2
0
+2
Ага, щаз!
+1
0
+1
Смешно.
+1
0
+1
Шенгюн с Зайоном? Это странно
+1
0
+1
Ответ boozerok
Ну кто ж сейчас в здравом уме поменяет Йокича на Дюранта.
Скорее Симмонса на Эдвардса
+3
-2
+1
Не фартануло
0
0
0
Верный ход Хьюстона.
0
0
0
Ответ scorp19
Ну Ингрэм реально не игрок максималки. Неужели в него может стрельнуть кто-то такими деньгами...
Фила может от безысходности, если с другими не выгорит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий