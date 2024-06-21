«Хьюстон» отклонил предложение «Нового Орлеана» по обмену с участием Брэндона Ингрэма и Алперена Шенгюна

«Хьюстон» отклонил предложение «Нового Орлеана» .

Как сообщает The Athletic, «Пеликанс» хотели провести сделку с участием форварда и центрового .

Отмечается, что клуб из Луизианы также делал предложение по обмену Ингрэма «Филадельфии».

По слухам, «Пеликанс» не готовы предложить Ингрэму максимальный контракт. В связи с этим организация готова обменять 26-летнего баскетболиста.

21-летний Шенгюн в завершившемся сезоне набирал 21,1 очка, 9,3 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру.