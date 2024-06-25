«Лейкерс» интересуются Йонасом Валанчюнасом

Йонас Валанчюнас может перейти в «Лейкерс».

« » рассматривают возможность приобретения опытного центрового, который будет играть вместе с Энтони Дэвисом. Одной из потенциальных целей клуба является центрового «Пеликанс» , сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Валанчюнас этим летом станет неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне литовец не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата, набирая 12,2 очка, 8,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за встречу.