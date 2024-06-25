«Лейкерс» интересуются Йонасом Валанчюнасом

Теги возможные переходы Лейкерс Новый Орлеан НБА Йонас Валанчюнас Баскетбол

Йонас Валанчюнас может перейти в «Лейкерс».

«Лейкерс» рассматривают возможность приобретения опытного центрового, который будет играть вместе с Энтони Дэвисом. Одной из потенциальных целей клуба является центрового «Пеликанс» Йонас Валанчюнас, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Валанчюнас этим летом станет неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне литовец не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата, набирая 12,2 очка, 8,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за встречу.

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7 комментариев
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Одобряю. Заверните.
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Так то это крутой недооцененный центр.
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Ответ HoWarD
Под Леброна не подойдёт, т.к без броска практически
Центр без броска, потому что не умеет бросать и центр, которому не дают бросать - это две разные вещи. У Йонаса стабильный средний и трёшку может попасть, техника броска там намного лучше, чем у того же Джексона - младшего (который, кстати шмалял в прошлом сезоне сколько хотел).
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У Валанчунаса бросок не хуже, чем у Марка Газоля. Обидели его Торонто, могли бы чемпионский перстень ему сделать. Один из лучших больших в НБА
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Хорош
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