«Буллс» хотят сохранить Андре Драммонда, «Никс» могут попытаться переманить его

«Чикаго» надеется сохранить в своем составе Андре Драммонда.

« » хочет подписать новый контракт с центровым (30 лет, 211 см), который этим летом станет неограниченно свободным агентом, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

По словам Скотто, есть вероятность, что « » попытается заключить соглашение с .

В прошедшем сезоне Драммонд провел за «Буллс» 79 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и 9,0 подбора при 55,6% с игры и 59,2% с линии штрафных.