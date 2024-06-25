«Буллс» хотят сохранить Андре Драммонда, «Никс» могут попытаться переманить его

Теги возможные переходы Чикаго Нью-Йорк НБА Андре Драммонд Баскетбол

«Чикаго» надеется сохранить в своем составе Андре Драммонда.

«Чикаго» хочет подписать новый контракт с центровым (30 лет, 211 см), который этим летом станет неограниченно свободным агентом, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

По словам Скотто, есть вероятность, что «Нью-Йорк» попытается заключить соглашение с Драммондом.

В прошедшем сезоне Драммонд провел за «Буллс» 79 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и 9,0 подбора при 55,6% с игры и 59,2% с линии штрафных.

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2 комментария
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