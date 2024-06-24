Месси хотел бы сфотографироваться с Джорданом: «Он величайший спортсмен в истории»

Лионель Месси хотел бы сфотографироваться с Майклом Джорданом.

«Думаю, он величайший спортсмен в истории. Я посмотрел сериал о нем и узнал о нем немного больше – впечатляюще. Это сблизило меня с ним, я лучше узнал его, и очень жаль, что я не смог лично пережить ту эпоху. Я бы с удовольствием посмотрел это все вживую.

По правде говоря, я не так много знаю о баскетболе и не то чтобы баскетбольный фанат, но я думаю, что он был особенным для всего спорта в целом, не только баскетбола. Он вызывает восхищение.

Меня так часто просили о фото, а я хотел бы сфотографироваться с ним», – сказал в интервью Clank! нападающий сборной по футболу.

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