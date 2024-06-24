Месси хотел бы сфотографироваться с Джорданом: «Он величайший спортсмен в истории»

Теги Майкл Джордан Чикаго МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу НБА Интер Майами Футбол

Лионель Месси хотел бы сфотографироваться с Майклом Джорданом.

«Думаю, он величайший спортсмен в истории. Я посмотрел сериал о нем и узнал о нем немного больше – впечатляюще. Это сблизило меня с ним, я лучше узнал его, и очень жаль, что я не смог лично пережить ту эпоху. Я бы с удовольствием посмотрел это все вживую.

По правде говоря, я не так много знаю о баскетболе и не то чтобы баскетбольный фанат, но я думаю, что он был особенным для всего спорта в целом, не только баскетбола. Он вызывает восхищение.

Меня так часто просили о фото, а я хотел бы сфотографироваться с ним», – сказал в интервью Clank! нападающий сборной Аргентины по футболу.

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52 комментария
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Майкл Джордан икона спорта и король баскетбола, кто бы не хотел с ним фото.
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-6
+19
Ответ Холден Колфилд
Комментарий скрыт
С небес? Джордан жив, так-то. Похоже, хотел собрать плюсы, но забыл прочитать википедию ещё раз
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Оказывается даже таким звездам трудно состыковаться со своими кумирами. Недавно Эминем рассказывал в подкасте Тайсона, что давно хотел встретиться с Джорданом, но пока получилось поговорить только по телефону и то по работе, связанной со съемками рекламного ролика. Но ролик так и не сняли.
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Джордан действительно топ-3 величайших спортсмена в игровых видах спорта, как минимум. Такой доминации не было ни до, ни после
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Так и есть. Многие бы хотели жить в то время (80-е, 90-е) в осознанном возрасте, желательно в США, конечно. What a time to be alive!
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Ответ Алексей Рыбаков
А если Джордан согласится, но за пару миллионов? )
Зачем миллиардеру пара миллионов? Да и потенциальная коллаборация или просто шумиха денег больше принесет
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Смолов зашел в чат.
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Ответ aidos_1979
Ранальда: я хотел бы сфотографироваться с собой!
А если бы он хотел сфотографироваться с фекалиями, то сфотографировался бы с тобой)
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Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
Честно говоря не уверен, что Ови лучший хоккеист 21 века
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Сериал супер, всем качать обязательно 👍
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Ответ Папа Футбола
Майкл Джордан икона спорта и король баскетбола, кто бы не хотел с ним фото.
Вызывайте врача пациентам сверху… 🤦‍♂️
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Ответ Vertex Fanky
Комментарий удален пользователем
без Сапогова и Валеры Климова это просто неудачные фото с шашлыков
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Ранальда: я хотел бы сфотографироваться с собой!
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Ответ juki_puki
Мне кажется Майк презрительно хмыкнул бы ))
Ну так речь же не о тебе шла.
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я не понимаю, джордан так не доступен что ли или не любит фотографироваться? овечкин, месси - все хотят, и ни у кого фото с мджеем нет
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Однозначно, Майкл-самый крутой!
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Ответ npodgornov
*Грецки
Gretzky. Не позорься
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Ответ slow focus
я не понимаю, джордан так не доступен что ли или не любит фотографироваться? овечкин, месси - все хотят, и ни у кого фото с мджеем нет
Он наверное мало куда ходит, пересечься с ним трудно.
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Ответ Алексей Рыбаков
А если Джордан согласится, но за пару миллионов? )
Пара миллионов для Джордана и Месси это как тебе в штаны посрать
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Ответ proojiy12@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Wokulski
Gretzky. Не позорься
Не понял
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Ответ proojiy12@gmail.com
Комментарий удален пользователем
https://www.instagram.com/michael_jordann_/p/CtEY8kLswd2/
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Ответ Vertex Fanky
Превзошёл? Вот официальные рейтинги, там Майкл впереди планеты всей. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/sportsdaily/3184425.html https://1tv.ge/lang/ru/news/fanaty-vybrali-10-velichajshikh-sportsmenov-vsekh-vremen-1tvsport/ https://tr-page.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https%3A%2F%2Fwww.ranker.com%2Fcrowdranked-list%2Fbest-athletes-of-all-time
Подумай немного, прежде чем спорить с возможно самым умным человеком в мире )) Месси знает весь мир, все 8 миллиардов человек, и весь адекватный мир понимает, что он величайший футболист в истории. И весь мир смотрит футбол, постоянная аудитория миллиард. Джордана 3-4 миллиарда думаю не знают уже, баскетбол смотрят постоянно миллионов 50-100, тоесть аудитория в 10-20 раз меньше.
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Ответ Человек1991
Подумай немного, прежде чем спорить с возможно самым умным человеком в мире )) Месси знает весь мир, все 8 миллиардов человек, и весь адекватный мир понимает, что он величайший футболист в истории. И весь мир смотрит футбол, постоянная аудитория миллиард. Джордана 3-4 миллиарда думаю не знают уже, баскетбол смотрят постоянно миллионов 50-100, тоесть аудитория в 10-20 раз меньше.
Ты самый умный человек в мире? Ну ты чсв конечно, тебе с Кологривым надо встретиться и снимать новую серию слова пацана, а не сидеть на спортивном сайте и писать бред. У тебя кроме пафоса и чсв ничего нет, ни фактов, ни ссылок на эти факты, а есть только твоя фантазия, перемешанная с диким самохвальством. Насчёт 8 млрд опять мимо, спроси бабушек в магазине или на лавке, обычных работяг, кто такой Месси. Джордана как раз весь мир знает, так как это икона стиля. Месси знают только в футбольных странах и молодежь/ люди среднего возраста. Скинь мне ссылки на адекватные сайты, у тебя пруфов нет, как и адекватности. Гуляй.
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Ответ Vertex Fanky
Ты самый умный человек в мире? Ну ты чсв конечно, тебе с Кологривым надо встретиться и снимать новую серию слова пацана, а не сидеть на спортивном сайте и писать бред. У тебя кроме пафоса и чсв ничего нет, ни фактов, ни ссылок на эти факты, а есть только твоя фантазия, перемешанная с диким самохвальством. Насчёт 8 млрд опять мимо, спроси бабушек в магазине или на лавке, обычных работяг, кто такой Месси. Джордана как раз весь мир знает, так как это икона стиля. Месси знают только в футбольных странах и молодежь/ люди среднего возраста. Скинь мне ссылки на адекватные сайты, у тебя пруфов нет, как и адекватности. Гуляй.
Очнись ) какая фантазия, какие ссылки ) подумай немного говорю ) то что я написал это истина, чистая правда. Футбол в 10-20 раз популярнее Баскетбола, и величайший футболист в истории естественно будет величайшим спортсменом в истории.
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Ответ Разрыв Пуканов
Джордан действительно топ-3 величайших спортсмена в игровых видах спорта, как минимум. Такой доминации не было ни до, ни после
Ну сомнительно, но смысла холивар разводить и сравнивать спортсменов из разных эпох и тем более разных видов спорта смысла никакого нет)
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Ответ Разрыв Пуканов
Джордан действительно топ-3 величайших спортсмена в игровых видах спорта, как минимум. Такой доминации не было ни до, ни после
И не будет, имхо.
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Ответ Папа Футбола
Майкл Джордан икона спорта и король баскетбола, кто бы не хотел с ним фото.
У меня есть автограф и совместная фотка с Валентином Кубраковым, вот настоящий король баскетбола! 👑
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Ответ Папа Футбола
Майкл Джордан икона спорта и король баскетбола, кто бы не хотел с ним фото.
Ну, например Пипен
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Ответ FINT\REDONDO
Жаль, только с пенальти у него не очень
Рон ему подтянет:)
Привет!
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