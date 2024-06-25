«Сакраменто» сохраняет интерес к Кайлу Кузме

«Кингз» все еще заинтересованы в приобретении Кайла Кузмы путем обмена.

« » готов обменять форварда Кайза Кузму (28 лет, 206 см) этим летом.

«Уизардс» пытались обменять Кузму перед дедлайном 8 февраля, однако сделка не состоялась, поскольку запрашиваемая цена оказалась «слишком высокой для большинства заинтересованных команд».

В сезоне-23/24 в 70 матчах Кузма набирал в среднем 22,2 очка, 6,6 подбора и 4,2 передачи за игру при точности бросков с игры 46,3%.