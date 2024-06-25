«Сакраменто» сохраняет интерес к Кайлу Кузме

Теги возможные переходы Сакраменто НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

«Кингз» все еще заинтересованы в приобретении Кайла Кузмы путем обмена.

«Вашингтон» готов обменять форварда Кайза Кузму (28 лет, 206 см) этим летом.

«Уизардс» пытались обменять Кузму перед дедлайном 8 февраля, однако сделка не состоялась, поскольку запрашиваемая цена оказалась «слишком высокой для большинства заинтересованных команд».

В сезоне-23/24 в 70 матчах Кузма набирал в среднем 22,2 очка, 6,6 подбора и 4,2 передачи за игру при точности бросков с игры 46,3%.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий