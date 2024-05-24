«Вашингтон» попробует обменять Кайла Кузму в межсезонье

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

«Вашингтон» выставит Кайла Кузму на трансферный рынок.

По информации инсайдера Джейка Фишера из Yahoo Sports, форвард «Вашингтона» будет доступен для обмена в межсезонье-2024.

Отмечается, что «Уизардс» ранее пытались обменять 28-летнего баскетболиста перед дедлайном 8 февраля, однако сделка так и не состоялась, поскольку запрашиваемая цена оказалась «слишком высокой для большинства заинтересованных команд».

В сезоне-23/24 в 70 матчах Кузма набирал в среднем 22,2 очка, 6,6 подбора и 4,2 передачи за игру при точности бросков с игры 46,3%.

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1 комментарий
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Если Вашингтон Пула сумеет куда-нибудь обменять, пусть даже без выгоды для себя, тогда менеджмент клуба можно будет считать лучшим во всей лиге.
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