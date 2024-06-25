41-летний Марселиньо Уэртас объявил, что продолжит карьеру в сезоне-24/25

Теги сборная Бразилии чемпионат Испании Марселиньо Уэртас Тенерифе Лига чемпионов Баскетбол

Марселиньо Уэртас остается еще как минимум на один сезон.

41-летний разыгрывающий «Тенерифе» написал в социальных сетях, что продолжит карьеру в сезоне-24/25.

«Спасибо, что поддерживали меня, были рядом со мной во всех испытаниях и праздновали вместе со мной все достижения. Давайте продолжим этот путь в новом сезоне, когда мы проявим решимость и, прежде всего, большую любовь к баскетболу!» – написал Уэртас.

Марселиньо включен в предварительный состав сборной Бразилии перед квалификацией Олимпийских игр.

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