Джонатан Гивони: «Зак Иди может подняться до 9-го места на драфте и уйти в «Мемфис»

Теги Мемфис НБА драфт НБА Йонас Валанчюнас Зак Иди Баскетбол

Джонатан Гивони прокомментировал позицию Зака Иди.

«Он точно уйдет в Топ-20. Но может подняться вплоть до 9-го места и уйти в «Мемфис». Очень много говорят об их попытках подняться на драфте. Но если у них это не получится, и они не заберут Клингана, им очень нужен центровой, просто необходим. И Зак Иди определенно второй лучший центровой на этом драфте.

Я смотрю на него и думаю, что если бы Йонас Валанчюнас был выше на 15 сантиметров?» – заключил эксперт по драфту ESPN.

Рост двукратного обладателя награды лучшему баскетболисту NCAA составляет 224 сантиметра.

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2 комментария
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Гивони там употреблять начал под шумок? Какой еще второй центровой на драфте, этого чувака через 2-3 года не будет в лиге. Уэйр, Мисси, да даже Филиповски лучше
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Все, что надо знать про Иди, это перед каждым турниром ему пророчат провал, а парень регулярно выступает лучше, чем предсказывают. На молодежном чемпионате мира 2021 (с Холмгреном и Вембаньямой) он дотащил сборную Канады до 3-го места, став на нем самым подбирающим игроком (14 подборов в среднем, у ближайшего преследователя 10). В итоге попал в первую символическую сборную. В студентах дважды признавался лучшим баскетболистом. В последнем сезоне в проигранном финале набрал 37+10. У Клингона в том же матче 11+5. Минусы у парня, конечно, есть. Но никаких посылов, что он провалится нет. Речь идет лишь о том, станет он просто крепким игроком старта у Мемфиса, выбирающего на драфте под 9-м номером. Или все окажется стилом, которым до этого всю свою карьеру и являлся.
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