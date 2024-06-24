Джонатан Гивони: «Зак Иди может подняться до 9-го места на драфте и уйти в «Мемфис»

Джонатан Гивони прокомментировал позицию Зака Иди.

«Он точно уйдет в Топ-20. Но может подняться вплоть до 9-го места и уйти в « ». Очень много говорят об их попытках подняться на драфте. Но если у них это не получится, и они не заберут Клингана, им очень нужен центровой, просто необходим. И Зак Иди определенно второй лучший центровой на этом драфте.

Я смотрю на него и думаю, что если бы был выше на 15 сантиметров?» – заключил эксперт по драфту ESPN.

Рост двукратного обладателя награды лучшему баскетболисту NCAA составляет 224 сантиметра.