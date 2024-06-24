«Портленд» высоко оценил Зака Иди по результатам просмотра и может выбрать его под 7-м номером

«Блэйзерс» ищут молодого центрового в пару Скуту Хендерсону.

Клуб высоко оценил перспективы Зака Иди по итогам индивидуального просмотра. По информации источников в , « » может выбрать игрока с использованием 14-го или даже 7-го драфт-пика.

Клуб проходит перестройку после обмена главной звезды команды разыгрывающего перед началом сезона-2023/24.

Иди выигрывал награду лучшему баскетболисту NCAA два последних сезона.