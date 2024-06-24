«Портленд» высоко оценил Зака Иди по результатам просмотра и может выбрать его под 7-м номером
«Блэйзерс» ищут молодого центрового в пару Скуту Хендерсону.
Клуб высоко оценил перспективы Зака Иди по итогам индивидуального просмотра. По информации источников в НБА, «Портленд» может выбрать игрока с использованием 14-го или даже 7-го драфт-пика.
Клуб проходит перестройку после обмена главной звезды команды разыгрывающего Дэмиана Лилларда перед началом сезона-2023/24.
Иди выигрывал награду лучшему баскетболисту NCAA два последних сезона.
а давайте к Эйтону и Вильямсу возьмём ещё и Идди, прям под 7м пиком, это же именно то, что Портленду сейчас нужно
Команде форварды нужны. Коди Уильямс, Бузелис или что-то в этом роде.
Эйтон на контракте ещё 2 сезона и после расставания со своей порно-дивой начал показывать очень даже добротную игру. Плюс есть Рит.
Ладно Клингана пикнуть (но он скорее всего до 7-го не доживёт). Но Иди...
Ктоньть поведется на то, что "нельзя научить быть большим"
Буст в защите на периметре нужен Спёрс к примеру, они вполне могут его забрать.