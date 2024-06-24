«Портленд» высоко оценил Зака Иди по результатам просмотра и может выбрать его под 7-м номером

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Зак Иди Баскетбол

«Блэйзерс» ищут молодого центрового в пару Скуту Хендерсону.

Клуб высоко оценил перспективы Зака Иди по итогам индивидуального просмотра. По информации источников в НБА, «Портленд» может выбрать игрока с использованием 14-го или даже 7-го драфт-пика.

Клуб проходит перестройку после обмена главной звезды команды разыгрывающего Дэмиана Лилларда перед началом сезона-2023/24.

Иди выигрывал награду лучшему баскетболисту NCAA два последних сезона.

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16 комментариев
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опять какой-то крякающий инсайд

а давайте к Эйтону и Вильямсу возьмём ещё и Идди, прям под 7м пиком, это же именно то, что Портленду сейчас нужно
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+12
Ответ mephist13
опять какой-то крякающий инсайд а давайте к Эйтону и Вильямсу возьмём ещё и Идди, прям под 7м пиком, это же именно то, что Портленду сейчас нужно
Уильямс после травмы непонятно какой и одна из проблем - как найти ему обмен; так что считай вторым центровым Рита. До 14пика Иди может уйти, а до 34 - стопроцентно. на центровых в этом драфте явный голод (Сарр, Клинган и сомнительный Филиповски)...
+4
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+4
Чё совсем ипанулись? Этого слона, да ещё под 7-м пиком!
Команде форварды нужны. Коди Уильямс, Бузелис или что-то в этом роде.
Эйтон на контракте ещё 2 сезона и после расставания со своей порно-дивой начал показывать очень даже добротную игру. Плюс есть Рит.
Ладно Клингана пикнуть (но он скорее всего до 7-го не доживёт). Но Иди...
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Эйтон, которому через месяц исполнится только 26 лет, видимо уже не молодой
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224см это сильно, но точно не под 7ым пиком
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А как же Доминейтор?
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Портленд умеет удивлять конечно
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Надеюсь они не сойдут с ума, даже пик Кастла будет лучше. Не помню когда ПТБ умел драфтовать больших, никто не забыл главный провал с пиком Одена, а не Дюранта. Не стоит, лучше давайте что-нибудь другое.
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Безотносительно Портленда: ну прям невозможно было поверить в истории про выбор Зака во втором круге. Не удивлюсь, если по факту он будет типа в 5ке.
Ктоньть поведется на то, что "нельзя научить быть большим"
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для 7 пика слишком высоко, а в 14 вполне может и уйти. На комбайне показал себя лучше Клингана, которого до 7 пика, очень вероятно, уже не будет. С Эйтоном по идее может сочетаться, по крайней мере, сможет ставить хоть какие-то заслоны)
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то, что Портленд так активно бегает за Клинганом и теперь Иди, несмотря на 2 года хорошего контракта Тайм лорда, говорит о том, что колени Вильямса окончательно всё (
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Ответ Marduhai
Уильямс после травмы непонятно какой и одна из проблем - как найти ему обмен; так что считай вторым центровым Рита. До 14пика Иди может уйти, а до 34 - стопроцентно. на центровых в этом драфте явный голод (Сарр, Клинган и сомнительный Филиповски)...
Естественно не Клинган, а Клигман...
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Ответ Marduhai
Естественно не Клинган, а Клигман...
Пёс Клиган
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Ответ Nightyork97
Надеюсь они не сойдут с ума, даже пик Кастла будет лучше. Не помню когда ПТБ умел драфтовать больших, никто не забыл главный провал с пиком Одена, а не Дюранта. Не стоит, лучше давайте что-нибудь другое.
Что значит даже? Кастл по идее в пятерке должен уходить, один из немногих игроков в лотерее, который сразу даст буст( в защите)
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Ответ stoermer
Что значит даже? Кастл по идее в пятерке должен уходить, один из немногих игроков в лотерее, который сразу даст буст( в защите)
Он без броска вообще, плохо очки набирает. Кому нужен его буст в защите, тут в долгую играют команды на дне. Разве что Шарлотт к Боллу поставят. Да и ПТБ он не особо нужен, необходимо как минимум Брогдона обменивать. Кот в мешке, реально аналог Харта. Тот себя только в Никс нашел, так бы и метался по командам дальше.
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Ответ Nightyork97
Он без броска вообще, плохо очки набирает. Кому нужен его буст в защите, тут в долгую играют команды на дне. Разве что Шарлотт к Боллу поставят. Да и ПТБ он не особо нужен, необходимо как минимум Брогдона обменивать. Кот в мешке, реально аналог Харта. Тот себя только в Никс нашел, так бы и метался по командам дальше.
Бросок там не безнадёжный, все решаемо. На прошлый, типа крутой, драфт посмотри, там вся топ 10 из таких котов в мешке)) Эти нормальная история, 18-19 летний проспект с хорошим броском нечастое явление, в основном все прибавляют в НБА уже.

Буст в защите на периметре нужен Спёрс к примеру, они вполне могут его забрать.
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