«Бро, выйди на улицу». Скотти Барнс дал совет, как найти девушку

Скотти Барнс дал совет болельщику, как найти девушку.

«Бро, выйди на улицу. Видишь, в чем твоя проблема – ты говоришь, что тебе нужна девушка, но сидишь дома.

Все очень просто, бро. Если тебе нужна девушка, иди и найди ее. Сходи в торговый центр, прогуляйся по улице. Если увидишь кого-то, кто тебе понравится, попроси номер телефона, не стесняйся, будь уверен в себе. Все просто», – сказал форвард « ».