«Бро, выйди на улицу». Скотти Барнс дал совет, как найти девушку

Теги Торонто НБА Скотти Барнс Баскетбол

Скотти Барнс дал совет болельщику, как найти девушку.

«Бро, выйди на улицу. Видишь, в чем твоя проблема – ты говоришь, что тебе нужна девушка, но сидишь дома.

Все очень просто, бро. Если тебе нужна девушка, иди и найди ее. Сходи в торговый центр, прогуляйся по улице. Если увидишь кого-то, кто тебе понравится, попроси номер телефона, не стесняйся, будь уверен в себе. Все просто», – сказал форвард «Торонто».

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8 комментариев
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Отличный гайд для молодого миллионера - игрока НБА
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Если бы не бабки, то Барнсу с его физиономией давали бы только кашалоты, и то не факт
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Хочешь набрать очки бросай мяч в корзину
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based af
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А еще скажи , что ты игрок НБА
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Выйду на улицу - гляну на село.
Девки гуляют, и я Скотти Барнс.
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А потом его обвинят в харассменте и после он от любой женщины будет шарахаться.
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Скотти Барнс заходит на территорию Поднебесного и Аудио РВ
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