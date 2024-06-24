Евгений Богачев: «Перасович продолжит руководить УНИКСом в следующем сезоне»

Теги УНИКС Велимир Перасович Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович остается на посту главного тренера УНИКСа .

Об этом рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

«Велимир продолжит руководить нашей командой в следующем сезоне. Это хорошая новость, которая поможет нам в дальнейшей работе в межсезонье», - заявил Богачев.

59-летний хорватский специалист возглавил УНИКС летом 2021 года. Под его руководством бело-зеленые в 2023-м впервые выиграли Единую лигу ВТБ.

В завершившемся сезоне команда уступила в финальной серии ЦСКА (1-4).

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