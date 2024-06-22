Евгений Богачев: «Маркос Найт – очень хороший командный игрок и настоящий боец»

Евгений Богачев прокомментировал подписание нового контракта с Маркосом Найтом.

«Рады, что с нами. Он очень хороший командный игрок, у нас к нему все привыкли. На площадке это настоящий боец, бесстрашный. Очень полезен как в нападении, так и в защите. Маркос не бережет себя и играет именно на команду, играет ради победы. Самоотдача в игре очень высокая. В общем, мы внесли незначительные корректировки в контракт и подписали соглашение.

Важно, что Найт полюбил Казань. С ним здесь подолгу живет сын — юный баскетболист растет. И жена часто приезжает», — сказал президент .

Американский защитник и казанский клуб заключили новое соглашение по схеме 1+1.