Мо Бамба вошел в расширенный состав сборной Кот-д’Ивуара на олимпийскую квалификацию

Теги сборная Кот-д′Ивуара олимпийский баскетбольный турнир Мо Бамба Вафесса Фофана Амаду Сидибе Ассемьян Мулар Жозеф Мобио Жан-Филипп Далли Исмаэль Камагате Седрик Ба Патрик Тапе Баскетбол

Кот-д’Ивуар определился с расширенным составом на олимпийскую квалификацию.

В список из 17 человек вошел представитель НБА Мо Бамба.

Расширенный состав сборной Кот-д’Ивуара

Мо Бамба, Максенс Дадье, Ассемьян Мулар, Низре Зозуна, Сулейман Диабате, Уго Думбия, Вафесса Фофана, Лионель Куадио, Жозеф Мобио, Жан-Филипп Далли, Седрик Ба, Амаду Сидибе, Патрик Тапе, Давид Гассо, Жан-Франсуа Кебе, Исмаэль Камагате, Диубате Мохамед.

Кот-д’Ивуар сыграет в квалификационном турнире, который пройдет в Пуэрто-Рико.

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