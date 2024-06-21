Костас Слукас не сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации из-за травмы
Костас Слукас не сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации.
Защитник «Панатинаикоса» не сможет присоединиться к национальной команде из-за травмы ноги.
Обследование показало, что ветеран не успеет восстановиться к старту турнира (2 июля).
Слукас провел в «Пао» сезон-23/24, выиграв с командой Евролигу и чемпионат Греции. Он был признан MVP «Финала четырех».
Последнее выступление Слукаса за сборную Греции состоялось на Евробаскете-2022. Тогда защитник в среднем набирал 10,0 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи за игру.