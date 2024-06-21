Костас Слукас не сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации из-за травмы

Теги травмы Панатинаикос сборная Греции Костас Слукас олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Костас Слукас не сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации.

Защитник «Панатинаикоса» не сможет присоединиться к национальной команде из-за травмы ноги.

Обследование показало, что ветеран не успеет восстановиться к старту турнира (2 июля).

Слукас провел в «Пао» сезон-23/24, выиграв с командой Евролигу и чемпионат Греции. Он был признан MVP «Финала четырех».

Последнее выступление Слукаса за сборную Греции состоялось на Евробаскете-2022. Тогда защитник в среднем набирал 10,0 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи за игру.

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