Костас Слукас не сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации из-за травмы

Костас Слукас не сыграет за сборную Греции в олимпийской квалификации.

Защитник « » не сможет присоединиться к национальной команде из-за травмы ноги.

Обследование показало, что ветеран не успеет восстановиться к старту турнира (2 июля).

Слукас провел в «Пао» сезон-23/24, выиграв с командой Евролигу и чемпионат Греции. Он был признан MVP «Финала четырех».

Последнее выступление за сборную Греции состоялось на Евробаскете-2022. Тогда защитник в среднем набирал 10,0 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи за игру.