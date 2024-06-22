Яннис Адетокумбо в ближайшие дни возобновит полноценный тренировочный процесс
Яннис Адетокумбо близок к полному восстановлению .
По словам главного тренера сборной Греции Вассилиса Спанулиса, в ближайшие дни звездный форвард «Милуоки» возобновит полноценный тренировочный процесс.
В пятницу Адетокумбо пропустил товарищеский матч против сборной Польши (78:73).
В начале апреля Яннис получил травму голени, в результате которой не смог в полную силу сыграть в плей-офф-2024. «Бакс» вылетели в первом раунде, уступив в серии «Пэйсерс».
Греция примет один из квалификационных турниров к Олимпийским играм.