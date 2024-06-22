Яннис Адетокумбо в ближайшие дни возобновит полноценный тренировочный процесс

Яннис Адетокумбо близок к полному восстановлению .

По словам главного тренера сборной Греции Вассилиса Спанулиса, в ближайшие дни звездный форвард « » возобновит полноценный тренировочный процесс.

В пятницу пропустил товарищеский матч против сборной Польши (78:73).

В начале апреля Яннис получил травму голени, в результате которой не смог в полную силу сыграть в плей-офф-2024. «Бакс» вылетели в первом раунде, уступив в серии «Пэйсерс».

Греция примет один из квалификационных турниров к Олимпийским играм.