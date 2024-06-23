Домантас Сабонис не примет участия в товарищеском матче против сборной Словении

Теги Сакраменто сборная Литвы сборная Словении НБА олимпийский баскетбольный турнир Казис Максвитис Баскетбол

Домантас Сабонис покинул расположение сборной Литвы.

Центровой «Сакраменто» пропустит товарищеский матч против сборной Словении, проходящий в рамках подготовки к олимпийскому баскетбольному турниру.

«По личным обстоятельствам Домантас покинул расположение национальной команды. Он отлично отработал, здорово встроился в состав, но пока недоступен», – заявил главный тренер Казис Максвитис.

Матч состоится сегодня, 23 июня, в 19:30 по московскому времени.

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