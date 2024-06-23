Домантас Сабонис не примет участия в товарищеском матче против сборной Словении

Домантас Сабонис покинул расположение сборной Литвы.

Центровой « » пропустит товарищеский матч против сборной Словении, проходящий в рамках подготовки к олимпийскому баскетбольному турниру.

«По личным обстоятельствам Домантас покинул расположение национальной команды. Он отлично отработал, здорово встроился в состав, но пока недоступен», – заявил главный тренер .

Матч состоится сегодня, 23 июня, в 19:30 по московскому времени.