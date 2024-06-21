Нико Харрисон: «Лука Дончич будет играть за сборную Словении, пока может ходить»
Лука Дончич взял паузу на размышления по вопросу выступления за сборную.
Словенский разыгрывающий заканчивал розыгрыш плей-офф НБА с многочисленными травмами, на инъекциях, приглушающих болевые ощущения.
Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон высказался по поводу планов защитника на олимпийский баскетбольный турнир: «Игра за сборную – одна из его главных радостей в жизни. Пока он может ходить, он, я думаю, будет играть за них».