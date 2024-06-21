Нико Харрисон: «Лука Дончич будет играть за сборную Словении, пока может ходить»

Теги травмы Даллас сборная Словении НБА олимпийский баскетбольный турнир Лука Дончич Нико Харрисон Баскетбол

Лука Дончич взял паузу на размышления по вопросу выступления за сборную.

Словенский разыгрывающий заканчивал розыгрыш плей-офф НБА с многочисленными травмами, на инъекциях, приглушающих болевые ощущения.

Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон высказался по поводу планов защитника на олимпийский баскетбольный турнир: «Игра за сборную – одна из его главных радостей в жизни. Пока он может ходить, он, я думаю, будет играть за них».

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1 комментарий
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Либо это даст ему дополнительную мотивацию (куда ж ещё) как когда-то Баркли, либо доведет до лазарета
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