Нико Харрисон: «Лука Дончич будет играть за сборную Словении, пока может ходить»

Лука Дончич взял паузу на размышления по вопросу выступления за сборную.

Словенский разыгрывающий заканчивал розыгрыш плей-офф с многочисленными травмами, на инъекциях, приглушающих болевые ощущения.

Генеральный менеджер « » Нико Харрисон высказался по поводу планов защитника на олимпийский баскетбольный турнир: «Игра за сборную – одна из его главных радостей в жизни. Пока он может ходить, он, я думаю, будет играть за них».