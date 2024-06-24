Йован Буха: «Редик невероятно впечатлил «Лейкерс» во время собеседования»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Инсайдер Йован Буха рассказал, как Джей Джей Редик заполучил работу в «Лейкерс».

«Насколько я понимаю, Редик встречался индивидуально с каждым человеком, а затем пришло время групповой беседы. У каждого был свой набор вопросов, люди представляли разные части организации. Они хотели поговорить с ним о баскетбольной философии и, как мне сказали, Джей Джей невероятно впечатлил.

Джей Джей оказался самым общительным и самым подробным, он вдавался во всевозможные детали, у него было несколько реакций и ответов на любую гипотетическую идею, которые ему подкидывали. Редик четко проговаривал, что у него нет никакого опыта тренерской работы на профессиональном уровне, но он собирается адаптироваться, будет подстраиваться.

Он говорил, что придет открытым всему новому и не будет придерживаться какой-то определенной тренерской школы или тренерской философии. Собирается принимать решения с учетом имеющегося состава и того, как идут дела по ходу сезона», – рассказал журналист.

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21 комментарий
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владелица Лэйкерс осталась в восторге побывав сначала на индивидуальном собеседовании с Редиком, а потом на групповом
+17
-1
+16
имхо, если Пелинка с ним не угадал, то у ЛАЛ должен быть новый ГМ
+11
-1
+10
Ответ Южка
Чем можно впечатлить на собеседовании без опыта на такую должность???
Фокусами с монеткой
+9
0
+9
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Фокусами с монеткой
еще пиво глазом можно открыть
+8
0
+8
Ответ *MVP*
имхо, если Пелинка с ним не угадал, то у ЛАЛ должен быть новый ГМ
Будет, как только реальный ГМ уйдет.
+7
-1
+6
Причем само собеседование было записано на камеру и выложено в виде подкаста
+4
0
+4
Почему-то вспомнилось собеседование Спада из Трейнспоттинга
+3
0
+3
То что Редик умеет убедительно говорить, мы и так знали
+3
0
+3
Ответ Free throw
Есть отличный фильм о непрофессиональном тренер "Человек, который изменил всё" Видимо, у него будет продолжение, снятое на основе реальных событий
Там ГМ был, а не тренер
+2
0
+2
Чем можно впечатлить на собеседовании без опыта на такую должность???
+2
-1
+1
Очаровашка просто. Посмотрим, что на деле будет.
+1
0
+1
Ответ Free throw
Есть отличный фильм о непрофессиональном тренер "Человек, который изменил всё" Видимо, у него будет продолжение, снятое на основе реальных событий
с чего вдруг непрофессиональном?
0
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Ответ Олененок Бэмби
Там ГМ был, а не тренер
Точно, спасибо за уточнение
Но о Джее все равно фильм снимут, когда он титул возьмет
0
0
0
Ответ kelforever
еще пиво глазом можно открыть
пхахахаха🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Есть отличный фильм о непрофессиональном тренер "Человек, который изменил всё"
Видимо, у него будет продолжение, снятое на основе реальных событий
+1
-1
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Главное, что наставления от короля получил, и к собеседованию готов)
0
0
0
Он просто был честен на собеседовании
https://youtu.be/2fiW57EkSqg?si=BRHxSLBNBLxgycCu
0
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0
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