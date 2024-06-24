Йован Буха: «Редик невероятно впечатлил «Лейкерс» во время собеседования»
Инсайдер Йован Буха рассказал, как Джей Джей Редик заполучил работу в «Лейкерс».
«Насколько я понимаю, Редик встречался индивидуально с каждым человеком, а затем пришло время групповой беседы. У каждого был свой набор вопросов, люди представляли разные части организации. Они хотели поговорить с ним о баскетбольной философии и, как мне сказали, Джей Джей невероятно впечатлил.
Джей Джей оказался самым общительным и самым подробным, он вдавался во всевозможные детали, у него было несколько реакций и ответов на любую гипотетическую идею, которые ему подкидывали. Редик четко проговаривал, что у него нет никакого опыта тренерской работы на профессиональном уровне, но он собирается адаптироваться, будет подстраиваться.
Он говорил, что придет открытым всему новому и не будет придерживаться какой-то определенной тренерской школы или тренерской философии. Собирается принимать решения с учетом имеющегося состава и того, как идут дела по ходу сезона», – рассказал журналист.
Но о Джее все равно фильм снимут, когда он титул возьмет
Видимо, у него будет продолжение, снятое на основе реальных событий
https://youtu.be/2fiW57EkSqg?si=BRHxSLBNBLxgycCu