Йован Буха: «Редик невероятно впечатлил «Лейкерс» во время собеседования»

Инсайдер Йован Буха рассказал, как Джей Джей Редик заполучил работу в «Лейкерс».

«Насколько я понимаю, Редик встречался индивидуально с каждым человеком, а затем пришло время групповой беседы. У каждого был свой набор вопросов, люди представляли разные части организации. Они хотели поговорить с ним о баскетбольной философии и, как мне сказали, невероятно впечатлил.

Джей Джей оказался самым общительным и самым подробным, он вдавался во всевозможные детали, у него было несколько реакций и ответов на любую гипотетическую идею, которые ему подкидывали. Редик четко проговаривал, что у него нет никакого опыта тренерской работы на профессиональном уровне, но он собирается адаптироваться, будет подстраиваться.

Он говорил, что придет открытым всему новому и не будет придерживаться какой-то определенной тренерской школы или тренерской философии. Собирается принимать решения с учетом имеющегося состава и того, как идут дела по ходу сезона», – рассказал журналист.