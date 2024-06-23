Остин Ривз о Джей Джей Редике: «Он баскетбольный гений. С нетерпением ожидаю совместных обсуждений»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Остин Ривз Баскетбол

Остин Ривз прокомментировал назначение Джей Джей Редика.

Эксперт ESPN стал новым главным тренером «Лейкерс». Защитник Остин Ривз рассказал о своих ожиданиях.

«Я познакомился с ним на его подкасте в этом году. Он баскетбольный гений. Все это знают. Думаю, он станет отличным тренером. С нетерпением ожидаю совместной работы. Он вчера написал мне. Жду совместных обсуждений и отличного сезона», – заявил Ривз.

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6 комментариев
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Шансы на это невелики, как по мне. В ближайшее время отправят тебя в Атланту какую-нибудь.
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Гением конечно рано обзывать. Но хочется, чтобы у него все получилось.
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Ответ Максим Макеев
для товарища Редика на самом деле есть команда способная показать какой он баскетбольный гений и идеальная для него со всех точек зрения эта команда называется Кавальерс она и не преобладающая сила и не аутсайдер и при этом с ней можно расти, а именно команда нуждающаяся в тренере тактике и мотиваторе который сумеет объяснить Мобли как играть в атаке и расположить Гарланда с Митчеллом так что бы Гарланд не выглядел как полупокер но гений тактики Редик судя по инсайдам даже не пытался с Кавс связываться
Тут вопрос по другому нужно поставить. На кой Кливленду нужен вчерашний игрок с нулевым тренерским опытом?
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ну, этот сезон он будет сидеть под Леброном (рюкзачить)- полностью и бесповоротно, а вот - после ухода Леброна - посмотрим....
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для товарища Редика на самом деле есть команда способная показать какой он баскетбольный гений и идеальная для него со всех точек зрения
эта команда называется Кавальерс
она и не преобладающая сила и не аутсайдер и при этом с ней можно расти, а именно команда нуждающаяся в тренере тактике и мотиваторе который сумеет объяснить Мобли как играть в атаке и расположить Гарланда с Митчеллом так что бы Гарланд не выглядел как полупокер
но гений тактики Редик судя по инсайдам даже не пытался с Кавс связываться
+1
-1
0
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