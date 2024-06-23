Остин Ривз о Джей Джей Редике: «Он баскетбольный гений. С нетерпением ожидаю совместных обсуждений»
Остин Ривз прокомментировал назначение Джей Джей Редика.
Эксперт ESPN стал новым главным тренером «Лейкерс». Защитник Остин Ривз рассказал о своих ожиданиях.
«Я познакомился с ним на его подкасте в этом году. Он баскетбольный гений. Все это знают. Думаю, он станет отличным тренером. С нетерпением ожидаю совместной работы. Он вчера написал мне. Жду совместных обсуждений и отличного сезона», – заявил Ривз.
эта команда называется Кавальерс
она и не преобладающая сила и не аутсайдер и при этом с ней можно расти, а именно команда нуждающаяся в тренере тактике и мотиваторе который сумеет объяснить Мобли как играть в атаке и расположить Гарланда с Митчеллом так что бы Гарланд не выглядел как полупокер
но гений тактики Редик судя по инсайдам даже не пытался с Кавс связываться