Остин Ривз о Джей Джей Редике: «Он баскетбольный гений. С нетерпением ожидаю совместных обсуждений»

Остин Ривз прокомментировал назначение Джей Джей Редика.

Эксперт ESPN стал новым главным тренером « ». Защитник Остин Ривз рассказал о своих ожиданиях.

«Я познакомился с ним на его подкасте в этом году. Он баскетбольный гений. Все это знают. Думаю, он станет отличным тренером. С нетерпением ожидаю совместной работы. Он вчера написал мне. Жду совместных обсуждений и отличного сезона», – заявил .